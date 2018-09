La vita in diretta | Aurora Ruffino in lacrime | ' Perché ho dovuto lasciare la mia

Rosanna Banfi/ Video - “Alzheimer non è più tabù” e Tiberio Timperi si commuove di nuovo (La vita in Diretta) : Rosanna Banfi a La Vita in Diretta, Video. “Alzheimer non è più tabù” e Tiberio Timperi si commuove di nuovo. In suo aiuto interviene Francesca Fialdini. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 17:10:00 GMT)

La vita in Diretta/ Anticipazioni e ospiti 21 settembre : la d'Urso asfalta la coppia Fialdini-Timperi : La Vita in Diretta torna in onda oggi pomeriggio per l'ultima puntata della settimana dopo il disastroso risultato di ieri per la coppia Fialdini-Timperi(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 14:54:00 GMT)

Aurora Ruffino/ In lacrime a La vita in Diretta : “Ecco com'è nato l'amore per la recitazione” : Aurora Ruffino a La Vita in Diretta ha raccontato come ha vinto il dolore: “È stata dura, ma ora sono serena”. Le ultime notizie sull'attrice nota per aver recitato in Braccialetti rossi(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 22:23:00 GMT)

Auora Ruffino in lacrime a La vita in diretta : l’emozione le gioca un brutto scherzo : La vita in diretta, Aurora Ruffino in lacrime: i sacrifici dell’attrice e i ringraziamenti alla famiglia Oggi a La vita in diretta Tiberio Timperi ha avuto la possibilità di intervistare Aurora Ruffino, attrice molto conosciuta e amata soprattutto dal pubblico della Rai. Grazie al successo di Braccialetti Rossi, di Questo nostro grande amore e ora […] L'articolo Auora Ruffino in lacrime a La vita in diretta: l’emozione le gioca ...

Aurora Ruffino/ Come ha vinto il dolore : “È stata dura - ma ora sono serena” (La vita in Diretta) : Aurora Ruffino a La Vita in Diretta ha raccontato Come ha vinto il dolore: “È stata dura, ma ora sono serena”. Le ultime notizie sull'attrice nota per aver recitato in Braccialetti rossi(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 18:47:00 GMT)

La vita in diretta/ Anticipazioni e ospiti 20 settembre : sconfitta contro la d'Urso : La Vita in diretta torna in onda oggi con una nuova puntata e nuovi casi tra trattare ma gli ascolti calano e la sconfitta brucia, di cosa si parlerà oggi in studio?(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 14:51:00 GMT)

Luisa Ranieri piange a La vita in Diretta : I meno giovani se la ricorderanno nell'indimenticabile spot "Antò, fa caldo" che pubblicizzava una marca di the, ma Luisa Ranieri è ormai a tutti gli effetti una Beppe Fiorello della fiction italiana: la sua presenza garantisce ascolti bulgari, da Luisa Spagnoli fino al recentissimo La Vita promessa, miniserie di Rai 1 che ha fatto impazzire l'Auditel.Intervistata per l'occasione durante il programma di infotainment La Vita in Diretta, ...

La vita in diretta - Francesca Fialdini e Tiberio Timperi mostrano un filmano e Luisa Ranieri piange : Momento di grande commozione a La vita in diretta . Ospite di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi nel salotto di Raiuno è l'attrice napoletana Luisa Ranieri . Quando i conduttori le mostrano una clip ...

Luisa Ranieri in lacrime a La vita in Diretta : il motivo e le sue parole : La Vita in Diretta, ospite Luisa Ranieri, attrice della fiction La Vita Promessa: la commozione e la forza delle donne Luisa Ranieri, ospite a La Vita in Diretta, programma di Rai Uno, si commuove già dopo la prima clip a lei dedicata. L’attrice è entrata nel cuore della gente grazie ai suoi lavori in televisione […] L'articolo Luisa Ranieri in lacrime a La Vita in Diretta: il motivo e le sue parole proviene da Gossip e Tv.

La vita in Diretta/ Anticipazioni e ospiti 19 settembre : testa a testa nella guerra degli ascolti : La Vita in Diretta torna in onda oggi dopo l'ottimo risultato della puntata di ieri, ma quali saranno gli ospiti e i temi di questo mercoledì? Ecco i dettagli(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 14:59:00 GMT)

LA vita IN DIRETTA / Anticipazioni e ospiti 18 settembre : le condizioni di Lele Spedicato e Cybebullismo : La VITA in DIRETTA torna in onda oggi, 18 settembre, dopo la pausa di ieri per l'inaugurazione dell'anno scolastico. Quali saranno i temi della giornata?(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 13:53:00 GMT)

‘La vita in diretta’ non va in onda. Pubblico di stucco : “Perché?”. Ma si scopre tutto : I telespettatori di Rai1 hanno pensato al peggio quando non hanno visto “La vita in diretta” al suo consueto orario su Rai1. Al posto della trasmissione del pomeriggio condotta da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi c’è stato “Tutti a scuola”, speciale trasmissione che ha celebrato l’inizio dell’anno scolastico con Claudia Gerini e Flavio Insinna, in diretta dall’Istituto Tecnico Commerciale per ...

vita in diretta - perché lunedì è saltata la puntata. Le voci rovinose su Tiberio Timperi e Francesca Fialdini : lunedì La Vita in diretta non è andata in onda. Al suo posto, su Raidue, Tutti a scuola , trasmissione condotta da Flavio Insinna e Claudia Gerini dedicata all'inizio dell'anno scolastico. Un ...

La vita Promessa - diretta seconda puntata : ...