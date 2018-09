La storia di Silvana e Lino | «portati via» dall’Alzheimer

vanityfair

(Di venerdì 21 settembre 2018) AssistenzaAlzheimer: la situazione in ItaliaCaregiverUn portale ad hocServiziI comportamenti da evitareNon stare di fianco alla persona durante un dialogoNon arrabbiarsi eccessivamente per i comportamenti negativiNon mettere il malato in condizione di scegliereNon spostare gli oggetti di uso quotidianoNon correggere eventuali errori verbali e non verban sottolineare ogni errore: aumenta il senso di frustrazioneNon dare per scontata la perdita delle capacità residueNon lasciare in giro oggetti che, se non riconosciuti, potrebbero diventare fonte di pericolo oppure creare ansiaNon creare penombra nelle stanze, poiché potrebbe causare spavento e agitazioneÈ una malattia «invisibile», che spezza la vita a metà: la divide in un «prima» e nel «dopo». L’Alzheimer, di cui oggi si celebra la giornata mondiale, è una malattia inesorabile, invalidante, che divora lentamente la memoria e ...