La scelta coraggiosa su Somaliland

huffingtonpost

: @Labellapassante @DonBaky1 Me lo chiedo da anni.... Che campo a fà??? Ma per fortuna non si vive di solo amore.....m… - Sere_Serendi : @Labellapassante @DonBaky1 Me lo chiedo da anni.... Che campo a fà??? Ma per fortuna non si vive di solo amore.....m… - ipocondriae : @derfotted Temo sia un pregiudizio ormai superato quello di fermarsi alle apparenze, come la scelta coraggiosa dei… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Se c'è un posto dimenticato da Dio e dagli uomini, è il. Uno Stato clandestino nel Corno d'Africa, devastato dalla siccità che in cinque anni lo ha trasformato in un sudario, e se c'è un posto dove Piazza Pulita poteva iniziare la stagione 2018 era quello. Ci vuole coraggio ad aprire in prima serata con i "negri", rompendo una narrativa che ha dominato l'estate in cui la lotta agli immigrati è stata il più grande foraggio elettorale del "governo del cambiamento".Il reportage asciutto, crudo, senza fronzoli, capace di lasciare senza fiato, sovverte in modo oggettivo chi ostinatamente vuole separare i migranti economici dai profughi di guerra o chi si nasconde dietro la retorica dell' "aiutiamoli a casa loro" perché lì a casa loro in, di aiuti non ce ne sono, se non qualche "famigerata" Ong. Non è la ...