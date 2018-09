La salute non è solo cura di sé Lo è anche degli altri

Sanità - il governo sta per dare autonomia alle Regioni. Ma la salute non si può delegare : Entro il 22 ottobre in coincidenza con l’anniversario del referendum sulla autonomia promosso dalla Regione Veneto, lo scorso anno, la ministra degli Affari regionali, Erika Stefani, porterà in Consiglio dei ministri un disegno di legge con il quale si dispone il trasferimento delle competenze in materia sanitaria, insieme ad altre 22 materie, dallo Stato centrale alla Regione Veneto. A seguire sono previsti provvedimenti analoghi per la ...

Vicini rumorosi : risarcimento anche se non c'è danno alla salute : ... ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ...

Paola Caruso - nuovo attacco all'ex : «Non si interessa alla salute di suo figlio» : Paola Caruso torna ad attaccare il padre di suo figlio, accusandolo di essere totalmente disinteressato alla salute del bambino. La ex bonas sembra aver finalmente raggiunto la serenità...

Paola Caruso attacca l'ex : "Non si interessa della salute di suo figlio" : Continuano gli attacchi social di Paola Caruso a Francesco Caserta, papà del bimbo che l'ex Bonas di Avanti un Altro! aspetta da ormai alcuni mesi. Dopo aver scoperto di essere incinta durante le registrazioni di Pechino Express, dove Paola fa coppia con Tommaso Zorzi, la showgirl ha raccontato al settimanale Chi di essere stata abbandonata dal padre di suo figlio.Immediata la risposta di Caserta, attraverso le pagine di Spy.prosegui la ...

L'aspirina a basse dosi non sembra avere benefici per gli anziani in salute : Se da un lato previene infarto ed ictus negli anziani con patologie cardiovascolari, L'aspirina non porterebbe vantaggi a chi non ha particolari malattie

L’aspirina a basse dosi non sembra avere benefici per gli anziani in salute : (foto: Getty Images) L’aspirina a basse dosi non porterebbe vantaggi per la salute negli anziani che non hanno particolari malattie o disabilità. Ad affermarlo è uno studio clinico condotto dall’Nih, un’agenzia del dipartimento della salute degli Stati Uniti. I risultati dello studio sono pubblicati in tre articoli su The New England Journal of Medicine. Le ricerche hanno analizzato gli eventuali benefici dell’aspirina, ...

salute : basse dosi giornaliere di aspirina non riducono il rischio infarto e ictus : Secondo una ricerca condotta dal National Institute on Ageing negli Stati Uniti, il consumo giornaliero di aspirina non ridurrebbe il rischio infarto e ictus, e invece aumenterebbe “significativamente” il rischio di sanguinamento, in particolare nel tratto gastrointestinale e nel cervello. I ricercatori hanno studiato 19.114 persone anziane, 16.703 in Australia e 2.411 negli Stati Uniti: i partecipanti allo studio sono stati seguiti ...

“Mi avete stufato”. Al Bano Carrisi sbotta : non si ritira - solo una pausa. Colpa della salute : come sta : Al Bano Carrisi è sempre al centro delle notizie di cronaca rosa e spettacolo. Il Leone di Cellino San Marco è un personaggio molto chiacchierato: vuoi per la sua ‘influenza’ internazionale a livello discografico, vuoi per la travagliata situazione sentimentale che lo coinvolge in un burrascoso triangolo con Romina Power e Loredana Lecciso. Al Bano, volente o nolente, è protagonista quasi quotidianamente di rumors. L’ultimo, ...

F1 – Le precarie condizioni di salute non fermano Lauda - Wolff svela : “mi ha chiesto di bombardarlo” : Il team principal della Mercedes ha parlato delle condizioni di Niki Lauda, svelando un piccolo retroscena sulle richieste dell’ex pilota austriaco Niki Lauda continua il proprio percorso di recupero dopo il trapianto di polmoni, resosi necessario per il peggiorare delle sue condizioni di salute. LaPresse/Photo4 L’ex pilota austriaco manca dal box Mercedes ormai da parecchio tempo, e difficilmente apparirà nel paddock da qui ...

Albano Carrisi : 'Mi fermo - non mi ritiro dalla musica'. salute - cosa c'è dietro lo stop a 75 anni : Niente ritiro dalle scene. Albano Carrisi smentisce 'categoricamente' la notizia dell'addio alla musica che si era diffusa ieri dopo una sua intervista a Mattino 5 da Federica Panicucci . 'A gennaio ...

Non sempre bastano 10mila passi per stare in salute : Il pedometro è pronto. Non resta che rimediare un outifit adeguato, ritagliarsi un po’ di tempo nell’arco della giornata, e partire per la nostra camminata. Le linee guida internazionali raccomandano 150 minuti settimanali di attività fisica moderata per assicurarsi di non prendere peso e invecchiare in salute. Ma è qui che sorge il problema: come tradurre le raccomandazioni in cifre visualizzate sul contapassi? Si potrebbe rispondere di ...

Inquinamento atmosferico - Corte conti Ue : “La salute dei cittadini non è sufficientemente protetta” : Ogni anno, l’Inquinamento atmosferico provoca 400mila decessi tra i paesi dell’Unione Europea e comporta diseconomie legate alla salute per centinaia di miliardi di euro. Così la Corte dei conti europea in una relazione sulla salute dei cittadini comunitari. Sono “il particolato, il biossido di azoto e l’ozono troposferico” gli inquinanti atmosferici responsabili della maggior parte dei decessi prematuri e “le ...

salute - storie di sclerosi multipla : arrivano i poster di “Io non sclero” : poster e pannelli luminosi a Milano, Cagliari, Lecce e Salerno, ma anche fiancate di autobus a Bologna e Firenze. Parte infatti in queste città la campagna affissioni ‘Io non sclero’: nelle prossime settimane i soggetti ispirati alle storie vere inviate in questi mesi su www.iononsclero.it da oltre 200 pazienti con sclerosi multipla e dai loro familiari saranno esposti nelle vie e sui bus. La campagna troverà spazio anche su stampa e ...