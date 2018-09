La prima volta dell' ad Popov «Cantù | vorrei vincerle tutte»

Resteranno i canti Franco Arminio per la prima volta ad Agrigento : La sua è la "scienza del dettaglio": la poesia. I suoi consigli: prestare attenzione alle piccole cose, riconoscere il vento, amare gli alberi, essere rivoluzionari rallentando più che accelerando. L'...

Bologna - impiantata protesi di sterno stampata in 3D : è la prima volta in Italia : La neoplasia che ha colpito la giovane, a cellule giganti dello sterno, registra soltanto nove casi al mondo . L'intervento è stato presentato a Bologna come un traguardo importante non solo per il ...

La cattura di un - finto - detrito spaziale filmata per la prima volta : ...Natura Ecologia Animali TECNOLOGIA Digital life Tecno-prodotti Innovazione Motori Architettura CULTURA Arte Mistero Storia Curiosità COMPORTAMENTO Psicologia Scuola e Università Sessualità Economia ...

Ranking FIFA (20 settembre) : Francia e Belgio al comando - prima volta insieme! L’Italia risale al 20° posto : Belgio e Francia condividono il primo posto nel Ranking FIFA, la classifica mondiale riservata alle Nazionali di calcio. Per la prima volta nella storia, al comando ci sono due formazioni: i Campioni del Mondo sono stati agguantati da Red Dragons a quota 1729 punti. I Galletti hanno conquistato tre punti rispetto all’ultimo aggiornamento del Ranking mentre i loro rivali ne hanno guadagnati sei ed ecco l’aggancio in vetta. Decisamente ...

Maria Elena Boschi : "Ho spento per la prima volta il cellulare dopo 4 anni. Renzi? Non ha tutte le colpe per la sconfitta del Pd" : Ha spento per la prima volta il cellulare, dopo quattro anni, il primo giugno. Maria Elena Boschi, deputata, uno dei volti più noti del Pd, ricomincia da capo, da se stessa. Al Corriere della Sera ha ammesso di amare le "montagne russe" della sua vita e ha anche sottolineato le colpe del Pd ("Non ha sbagliato solo Renzi"). Il suo pronostico per il futuro è chiaro: "Il governo non durerà cinque anni, ma non romperanno per ...

Per la prima volta Cristina Parodi dice la sua sulla Domenica In di Mara Venier : Cristina Parodi torna in tv con un nuovo programma in onda subito dopo Domenica In dalle 17.35: si chiama La prima volta e debutta il prossimo 23 settembre. In occasione della conferenza stampa, la ...

La nuova vita di Boschi : «Il 1° giugno ho spento il cellulare per la prima volta dopo quattro anni» : L’ex politica più potente d’Italia, oggi deputata, ricomincia da capo. Ha spento il cellulare il 1° giugno dopo più di quattro anni, ammette le colpe del Pd («Non ha sbagliato solo Renzi») e pronostica: «Il governo non durerà cinque anni, ma non romperanno per scelta politica: i 5 Stelle sono affetti da sindrome di Stoccolma di fronte a Salvini»

Calcio - la Nazionale femminile per la prima volta allo Zini : CREMONA - - Per la prima volta nella storia la Nazionale femminile giocherà a Cremona. Sarà infatti lo stadio 'Giovanni Zini' ad ospitare martedì 9 ottobre , ore 18.15, l'amichevole con la Svezia. ...

Brych - non è la prima volta : i polemici precedenti dell'arbitro che ha espulso CR7 : ... durante il Mondiale di Russia, in cui si rese protagonista di alcune decisioni che non erano piaciute alla Serbia, eliminata agli ottavi di finale rimontatata dalla Svizzera: "L'Europa e il mondo ...

Kylie Jenner prova i cereali con il latte per la prima volta/ "La mia vita è cambiata!" : Kylie Jenner prova i cereali con il latte per la prima volta e condivide la scoperta su Twitter. "La mia vita è cambiata!", rivela infattila sorellastra delle Kardashian(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 20:06:00 GMT)

“Oh mio Dio!”. L’ha visto per la prima volta e ha reagito proprio così Meghan Markle : Sta per uscire ‘Queen of The World’, un documentario che ITV presenterà per la prima volta il 25 settembre completamente dedicato alla regina Elisabetta e ai membri della famiglia reale. Come dice anche il titolo, la figura della sovrana britannica è centrale, ma non mancano contributi da parte del principe Carlo, dei duchi di Cambridge William e Kate Middleton e di quelli di Sussex, Harry e Meghan. A proposito di Harry, è ...

Rai1 - Angelo Teodoli a Blogo : "Domenica In - La prima volta ed il nuovo daytime per 'dare più continuità editoriale'" (video) : A margine della conferenza stampa di La prima volta, il nuovo programma della domenica pomeriggio di Rai1, condotto da Cristina Parodi (dal 23 settembre a partire dalle 17:35), abbiamo incontrato il direttore, Angelo Teodoli, che ha risposto a qualche quesito sul nuovo assetto del daytime del pomeriggio della prima rete di Stato. Abbiamo cercato di fare una Domenica che soddisfasse lo stesso pubblico con corde e meccanismi diversi. Domenica ...

Cristina Parodi conduce La prima volta : “Ho sofferto per Domenica In” : Cristina Parodi torna con La prima Volta dopo Domenica In Domenica 23 settembre, subito dopo la fine della seconda puntata di Domenica In di Mara Venier, andrà in onda La prima Volta con Cristina Parodi. Il programma sarà registrato il giovedì per essere confezionato molto bene e sono previste ben 32 puntate. Durante la conferenza stampa di presentazione de La prima Volta, la Parodi ha dichiarato si essere molto entusiasta di questo format: ...

Cristina Parodi a Blogo : "La prima volta? Vogliamo arrivare a toccare il cuore degli italiani" (video) : A margine della conferenza stampa di presentazione de La prima Volta (ogni domenica, a partire dalle 17:35, su Rai1 dopo Domenica In), Cristina Parodi si è fermata a chiacchierare con i giornalisti in sala per rivelare aspetti inediti del programma.prosegui la letturaCristina Parodi a Blogo: "La prima volta? Vogliamo arrivare a toccare il cuore degli italiani" (video) pubblicato su TVBlog.it 19 settembre 2018 14:37.