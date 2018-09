La nuova brand identity dietro al rally della Juve in borsa

Nba - nuova partnership con Beats : in arrivo le cuffie brandizzate dai team : Le Beats by Dr. Dre ( Beats ) e la National Basketball Association (NBA) hanno annunciato oggi una partnership di marketing e merchandising. L'articolo Nba, nuova partnership con Beats : in arrivo le cuffie brandizzate dai team è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

OTTOBRANDO A FLORESTA La nuova amministrazione comunale è già all'opera per organizzare l'edizione 2018 : Ad arricchire la passeggiata saranno gli spettacoli musicali e di folclore di artisti boemien per intrattenere gli ospiti, e le migliaia di visitatori che ogni anno affollano la città" .

Nuovo stop per Sacrificio d’Amore dopo il matrimonio di Brando? La nuova puntata rimandata : Nuovo stop per Sacrificio d'Amore che torna in onda questa sera ma che, a quanto pare, non è previsto nella programmazione della prossima settimana. Il mercoledì sera, il prossimo 1 agosto, non troveremo Francesco Arca e Francesca Valtorta ma i protagonisti di Temptation Island 2018. Il reality sui sentimenti andrà in scena con il gran finale e questo dovrà bastare al pubblico di Canale 5 che dovrà armarsi di pazienza prima del ritorno di ...