La metà delle case vacanze è affittata irregolarmente

Lavoro - dal 2025 oltre la metà delle mansioni sarà in mano ai robot : Teleborsa, - Da qui ai prossimi otto anni, oltre la metà delle mansioni che attualmente compiono i lavoratori, passeranno in mano ai robot . Ma niente paura, perché secondo il World Economic Forum , ...

Lavoro - dal 2025 oltre la metà delle mansioni sarà "in mano" ai robot : Da qui ai prossimi otto anni, oltre la metà delle mansioni che attualmente compiono i lavoratori, passeranno in mano ai robot . Ma niente paura, perché secondo il World Economic Forum, WEF,, con la ...

Dall'Asia in Maremma : visita della delegazione coreana al Parco delle Colline Metallifere : Anche il Parco delle Colline Metallifere con la delegazione italiana, insieme ad altre 63 delegazioni nazionali di tutto il mondo, nei giorni scorsi ha partecipato ai lavori dell'ottava conferenza ...

Ambiente : metà delle tartarughe marine mangia plastica : Secondo una ricerca dell’ente nazionale australiano di ricerca CSIRO (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation) circa la metà delle tartarughe marine su scala mondiale ha plastica nell’intestino: lo studio, pubblicato su Scientific Reports, ha esaminato circa 1000 tartarughe trovate morte sulle spiagge australiane e ha rilevato un collegamento tra la quantità di plastica ingerita dalle tartarughe marine e il ...

Tennis – Ferrer non ha rimpianti : “non rinuncerei mai metà delle mie vittorie per uno Slam” : David Ferrer, ormai pronto al ritiro, se guarda indietro a ciò che ha archiviato durante la sua carriera non ha alcun rimpianto: nemmeno quello di non aver mai vinto uno Slam David Ferrer è pronto ad appendere la sua racchetta al chiodo. Il Tennista spagnolo ha deciso di ritirarsi, giocando l’ultimo match nel prossimo torneo di Madrid (nel 2019) davanti al proprio pubblico. Una carriera ricca di soddisfazioni quella di Ferrer, ma che si ...

Il «Tramonto» di Nemes nel buio delle metafore : Nella Budapest del 1913, nobiltà e borghesia cercano di stare al passo della grande rivale absburgica, quella Vienna capitale imperiale che detta legge nel campo della moda e del costume. Nel celebre ...

Con le concessioni Italgas - Snam e Terna guadagnano la metà delle Autostrade : Per Italgas è del 6,1% per Snam è del 5,4%, per Terna vale il 5,3%. È il «wacc», in italiano Tasso di congrua remunerazione del capitale investito. Quello che per Autostrade, abbiamo appreso lunedì, vale il 10,21%. I dati sono stati raccolti da Fidentis che, ieri, sottolineava come il mercato si sia posizionato verso prezzi del titolo di Atlantia p...

"metà delle scuole non è a norma. Pronti 7 miliardi". Intervista a Marco Bussetti : Ha il volto mite, l'eloquio pacato e misurato e gli occhi curiosi Marco Bussetti. Il ministro dell'Istruzione ha passato quasi 48 ore in giro per i padiglioni della fiera di Rimini, esplorando il Meeting di Comunione e Liberazione. Venuto con largo anticipo rispetto all'incontro che lo ha visto protagonista (deludendo un po' i tanti simpatizzanti del movimento che sul versante parità scolastica si aspettavano di più) per incontrare ...

ERMAL META/ Il gesto di solidarietà a favore delle vittime di Genova : ERMAL META protagonista di un grande gesto di solidarietà: il ricavato della tappa di Alassio del Non abbiamo armi tour sarà devoluto in beneficenza.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 17:08:00 GMT)

Ponte Morandi Genova - allarme Anief : "metà delle scuole italiane ha 50 anni" : "Il logoramento delle strutture hanno prodotto la chiusura o la necessità di ristrutturare sempre più scuole".

Ponte Morandi Genova - allarme Anief : "metà delle scuole italiane ha più di 50 anni" : "Il logoramento delle strutture hanno prodotto la chiusura o la necessità di ristrutturare sempre più scuole".

Goletta Verde : "Mancano i depuratori : inquinata la metà delle foci e dei porti italiani" : Bilancio critico per la Goletta Verde di Legambiente, rientrata in porto ieri da un viaggio iniziato il 22 giugno dalla Liguria e terminato in Friuli Venezia Giulia.Solo il 52% dei 261 punti campionati dai tecnici in aree a rischio, come foci e porti, nelle 15 regioni costiere italiane è risultato entro i limiti di legge; il restante 48% è invece "fortemente inquinato" (39%) e "inquinato" (9%) e la causa di questi risultati ...

Goletta verde : inquinata metà delle spiagge italiane : "Il 48% dei campioni prelevati dai nostri mari risulta fuori legge. I risultati negativi dovuti alla cattiva depurazione". Un punto ogni 59 km

Estate 2018 - per la Gdf la metà delle case vacanza è irregolare : “Scoperti anche hotel fantasma” : Una casa vacanze su due è risultata irregolare secondo i controlli della Guardia di Finanza. Puglia, Toscana e Lazio le maglie nere. Ma anche in Sicilia sono state riscontrate anomalie: a Taormina, tra le mete più richieste dei villeggianti italiani, le fiamme gialle hanno scoperto veri e propri hotel fantasma.Continua a leggere