La Marathon trail del lago di Como È un richiamo per mezza Europa

laprovinciadicomo

: RT @inLOMBARDIA: Dal Festival Nature Urbane a Varese alla Marathon Trail Lago di Como. Scopri i 5 eventi imperdibili #inLombardia di inizio… - paolabgood : RT @inLOMBARDIA: Dal Festival Nature Urbane a Varese alla Marathon Trail Lago di Como. Scopri i 5 eventi imperdibili #inLombardia di inizio… - ViaggideiRospi : RT @inLOMBARDIA: Dal Festival Nature Urbane a Varese alla Marathon Trail Lago di Como. Scopri i 5 eventi imperdibili #inLombardia di inizio… - mariabellini : RT @Mud_and_Snow: Fasce #Montura ? Ne abbiamo!! #instarun #runway #runners #trailrunning #trailrunning #Trail #marathon #run #runner #tra… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) L'appuntamento per l'ottava edizione delladeldi, è per domani alle 8 in piazzaa Menaggio, per la partenza del Long distance , 119 chilometri, con un dislivello ...