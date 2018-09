La Lega piazza un banchiere multato alla Cassa Depositi e Prestiti

Sondaggi Politici/ Pd in piazza contro Lega e M5s : per il 43% “dovrebbe interrogarsi su cosa ha sbagliato” : Sondaggi Politici: le ultime rilevazioni confermano il consenso nei confronti del governo e in particolare della Lega di Matteo Salvini. Gli italiani d'accordo sulle scelte sui migranti(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 11:25:00 GMT)

La Piazza - Conte : "Difenderei la Lega Un canale Rai senza pubblicità" : "Se non ricoprissi la veste di presidente del Consiglio, mi sarei offerto di difendere la Lega. Avverto il problema, sarebbe stato davvero stimolante". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte a La Piazza, intervistato dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino... Segui su affaritaliani.it

Salvini indagato contrattacca “Io eletto - i magistrati no”/ Ultime notizie - Lega vuole scendere in piazza : Salvini indagato per sequestro di persona aggravato, caso Diciotti. L'annuncio in una video diretta Facebook: “Vogliono fermarmi”. Le Ultime notizie sul ministro dell'Interno(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 09:30:00 GMT)

Il premier a La Piazza : "Farei il difensore della Lega Un canale Rai senza pubblicità. Il 3% numero scientifico" : "Se non ricoprissi la veste di presidente del Consiglio, mi sarei offerto di difendere la Lega. Avverto il problema, sarebbe stato davvero stimolante". Lo ha affermato il premier Giuseppe Conte a La Piazza, intervistato dal direttore di Affaritaliani.it Angelo Maria Perrino... Segui su affaritaliani.it

Pd da comiche. Maurizio Martina - suicidio perfetto : il giorno in cui scende in piazza contro Lega e M5s... : Che il Pd sia un partito allo sbando lo si coglie da alcuni dettagli. Per esempio la data scelta dal segretario Maurizio Martina per la manifestazione di piazza contro il governo , e già qui ci ...

Vertice Salvini-Orban a Milano per costituire la “Lega delle Leghe” in Europa : M5S irritato - la sinistra protesta in piazza : Nella giornata di oggi è previsto l'incontro tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il primo ministro ungherese Viktor Orban, che si svolgerà per motivi logistici nei locali della prefettura di Milano. Il Pd milanese, Anpi, la Cgil e LeU hanno indetto un presidio di protesta alle ore 17.00 in piazza San Babila, a circa 500 metri dall'evento.Continua a leggere

MeLegatti - lavoratori in piazza per difendere l'occupazione. Il 17 settembre scade il termine per le offerte : 'Melegatti lavoro, diritti e dignità'. Con questo striscione davanti al municipio di San Giovanni Lupatoto, Verona, stamane i lavoratori dell'azienda dolciaria hanno partecipato a una manifestazione ...

Argentina - il Senato respinge la Legalizzazione dell’aborto. Scontri in piazza : la polizia usa i lacrimogeni : Addio all’aborto in forma “sicura, legale e gratuita”. Il Senato argentino ha respinto oggi con 38 voti contrari e 31 favorevoli un progetto di legge sulla interruzione volontaria della gravidanza. Il voto ha rigettato il provvedimento trasmesso dalla Camera, che lo aveva approvato in giugno di stretta misura. Subito dopo la bocciatura un gruppo di una trentina di militanti favorevoli alla legge hanno lanciato oltre le ...

Argentina - in piazza la sfida delle donne per l’aborto Legale : Las «socorristas» hanno preparato un’installazione artistica da esibire davanti al Congresso nella lunga notte che oggi deciderà se l’Argentina legalizzerà o no l’aborto. Esporranno 4.137 assorbenti intimi macchiati di vernice rossa, con un nome e una breve frase delle donne che hanno aiutato ad abortire l’anno scorso. Il loro «pronto soccorso» non...