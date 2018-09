La Lega lancia la Pontida del Sud E Saviano guida la rivolta anti- Salvini

La Lega lancia la «Pontida del Sud». E sul palco sale Povia : La Lega convoca una «Pontida del Sud» in provincia di salerno e scoppia una bufera politica. Il 29 e 30 settembre a Campagna, in provincia di salerno, ci sarà la prima grande kermesse in Campania del Carroccio, alla quale dovrebbero partecipare vari big nazionali del partito: atteso ...

Uovo lanciato dall'auto a Napoli - giovane Legale ferita all'occhio : Le ha riso in faccia. Poi le ha scagliato un Uovo all'altezza dell'occhio. Poteva accecarla. Brutta storia raccontata da Valeria Krogh, 32enne consulente legale, vittima dell'ultima moda notturna dei ...

Chiaia - uovo lanciato dall'auto Legale 32enne ferita all'occhio : Le ha riso in faccia. Poi le ha scagliato un uovo all'altezza dell'occhio. Poteva accecarla. Brutta storia raccontata da Valeria Krogh, 32enne consulente legale, vittima dell'ultima moda notturna dei ...

Chiaia - uovo lanciato dall?auto Legale 32enne ferita all?occhio : Le ha riso in faccia. Poi le ha scagliato un uovo all?altezza dell?occhio. Poteva accecarla. Brutta storia raccontata da Valeria Krogh, 32enne consulente legale, vittima...

Riforma pensioni - quota 100 verso uno sdoppiamento : Lega rilancia per il 2021 : La quota 100 perfetta, come è stata ribattezzata dal Corriere della Sera. Dopo l'annuncio di Salvini su quota 100 a 62 anni [VIDEO], arrivano importanti novita' sul tema della Riforma pensioni. Infatti, il progetto della Lega sulla pensione anticipata non si fermerebbe a 62 anni e 38 di contributi, ma prevede l'uscita a 60 anni entro il 2021. La legge di Bilancio per il prossimo anno, dunque, ospiterebbe soltanto una forma iniziale e non ...

Viaggi : Ryanair lancia una nuova rotta da Lamezia a Malta e riconferma il colLegamento Crotone-Milano Bergamo : Ryanair, la compagnia aerea n.1 in Italia, ha annunciato oggi una nuova rotta da Lamezia verso Malta, che sarà operativa con due voli a settimana da aprile 2019 come parte della programmazione estiva 2019. Allo stesso tempo, è stata riconfermata la rotta da Crotone per Milano Bergamo per la prossima stagione invernale 2018/2019 con 4 voli a settimana, continuando il dialogo con SACAL per un piano di crescita per l’estate 2019 in Calabria ...

[L'analisi] Zingaretti punta sulla rete per rilanciare il Pd. Ecco come può battere Lega e M5s : Il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, fino ad ora l'unico candidato ufficiale alla guida del Pd, lo ripete in ogni suo intervento pubblico: "Per rilanciare il partito bisogna essere più ...

Sequestri alla Lega - decisione rinviata. Il partito rilancia : conti tutelati dalla Costituzione : Atteso il verdetto sui Sequestri degli introiti futuri. E la Finanza potrebbe mettere nel mirino le associazioni “satellite”

Sondaggi elettorali : Lega sempre più in alto stacca M5S - si rilancia il PD : Gli istituti di ricerca hanno ripreso il loro lavoro, pubblicando nuovi Sondaggi politici. Le ultime intenzioni di voto ai partiti [VIDEO] ripartono da una conferma: Lega in costante crescita. SWG rileva un allungo in testa alla classifica, con il Movimento 5 Stelle alle sue spalle, che perde terreno rispetto alla volta scorsa. Il gap tra i due partiti al Governo inizia ad ampliarsi, ma bisognera' vedere come evolvera' la situazione nel corso ...

Sondaggi elettorali : Lega sempre più in alto stacca M5S - si rilancia il PD : Gli istituti di ricerca hanno ripreso il loro lavoro, pubblicando nuovi Sondaggi politici. Le ultime intenzioni di voto ai partiti ripartono da una conferma: Lega in costante crescita. SWG rileva un allungo in testa alla classifica, con il Movimento 5 Stelle alle sue spalle, che perde terreno rispetto alla volta scorsa. Il gap tra i due partiti al Governo inizia ad ampliarsi, ma bisognerà vedere come evolverà la situazione nel corso delle ...

Matteo Salvini lancia la 'Lega nel mondo' : così divora i voti fuori dall'Italia : Dopo la Lega e la Lega delle Leghe, il Carroccio punta ora al mondo , con la nomina di Paolo Borchia , a coordinatore federale della 'Lega nel mondo' . È, scrive il quotidiano Il Tempo , il modo con cui Matteo Salvini intende lanciare l' opa sul voto degli italiani all'estero in vista delle elezioni europee del 2019 , quelle che dovrebbero ...

PM COZZI - “FONDI Lega? NO SEQUESTRO SE CAMBIA NOME”/ Salvini lancia ‘Opa’ su Forza Italia : Fondi Lega, COZZI: "Se CAMBIA nome, limite ai sequestri". Ultime notizie, il procuratore di Genova sul caso dei 49 milioni: "non potremmo fare nulla".(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 20:17:00 GMT)

Tria : "no finanza allegra - Italia rispetta impegni e mercati"/ Caos Governo : Lega rilancia su deroga tetto 3% : Tria, i mercati e il Caos nel Governo: 'no finanza allegra, Italia rispetta gli impegni', ma altolà dalla Lega. Borghi e Garavaglia 'decideremo'.

Tria : “no finanza allegra - Italia rispetta impegni e mercati”/ Caos Governo : Lega rilancia su deroga tetto 3% : Tria, i mercati e il Caos nel Governo: "no finanza allegra, Italia rispetta gli impegni", ma altolà dalla Lega. Borghi, "decideremo", mentre Garavaglia, "serve deroga tetto 3%"(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 11:13:00 GMT)