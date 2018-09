La Giulia Quadrifoglio dei Carabinieri - Quando una sportiva ti salva la vita

quattroruote

: The @AlfaRomeoUSA Giulia Quadrifoglio is out to challenge BMW - businessinsider : The @AlfaRomeoUSA Giulia Quadrifoglio is out to challenge BMW - businessinsider : This is the Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio - Alfaitalia : RT @ClubAlfaIt: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: l'ultima impresa fatta dai Carabinieri e dalla berlina sportiva -

(Di venerdì 21 settembre 2018) In un normale giorno di servizio le chiamate aisono centinaia, maproventono dal 118, potete star sicuri che non è un banale furto nel garage. E proprio laltro ieri al Nucleo Radiomobile di Milano è arrivata, con preavviso pari a zero, una telefonata dal Centro Operativo per il traporto urgentissimo di organi da trapiantare. Ve labbiamo raccontato un po di tempo fa: per questi servizila Benemerita ha unarma formidabile, unadonata dallAlfa Romeo, che in uno dei rari momenti liberi abbiamo portato sulla nostra pista lo scorso aprile. Unauto da 510 CV che solo trein Lombardia sono abilitati a guidare, reperibili 24 ore su 24.Questione dio di morte. A ricevere la chiamata questa volta cera Marco Cecchini, carabiniere scelto, e il suo collega appuntato scelto Damiano Carta, che sono rientrati al volo nella sede di ...