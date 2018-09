La fine del mondo è vicina La profezia del pianeta Nibiru torna a far paura

Rugby – Tante sfide nel fine settimana : il palinsesto delle gare del weekend : Rugby in tv: il palinsesto ovale del weekend. Ecco come seguire tutte le gare del fine settimana Mitre Ten Cup, Guinness Pro 14 e TOP12 andranno a popolare il palinsesto ovale del prossimo weekend. Tutti concentrati nella giornata di sabato 22 settembre gli appuntamenti rugbistici del fine settimana. Si parte oltre Oceano con la sfida tra Taranaki e Auckland, match valido per la Mitre Ten Cup e che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport ...

fine estate nel segno del green : dal Piemonte alla Sicilia notti sugli alberi - cibo bio ed eco-soggiorni memorabili : Dormire in una yurta mongola, in una torre affacciata sul mare, nei pinnettos sardi o come i Flintstones? Tutto possibile e auspicabile soprattutto alla luce del rispetto dell'ambiente e del trend sempre più travolgente dei viaggi eco-friendly. E in particolare adesso in questo ultimo spicchio d'estate che lascia spazio ai colori e ai profumi più belli dell'autunno.Se il 2017 è stato l'anno del turismo sostenibile, anche nel ...

DIRETTA/ Dudelange Milan (risultato live 0-0) streaming video Tv8 : fine primo tempo! : DIRETTA Dudelange Milan, info streaming video Tv8: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che vale per la prima giornata del gruppo F nella nuova Europa League(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 21:38:00 GMT)

Genoa e Sampdoria - si profila una soluzione a sorpresa fino alla fine del campionato : La città di Genova deve fare i conti con tanti problemi dopo il crollo del ponte Morandi, situazione che potrebbe portare ripercussioni anche per quanto riguarda le due squadre impegnate nel campionato di Serie A: Genoa e Sampdoria, secondo le ultime informazioni le due squadre fino alla fine del campionato potrebbero giocare solo la domenica, addio dunque ad anticipi e posticipi. La richiesta è arrivata direttamente dal consiglio comunale ...

Centrodestra - il disgelo alla fine del vertice tra Salvini - Berlusconi e Meloni : “Governo seguirà il nostro programma” : Circa due ore di incontro per provare a cancellare due mesi di rissa. E alla fine il Centrodestra torna a esistere. Almeno sulla carta. E non è una metafora, visto che la parola considerata da Giancarlo Giorgetti come una “categoria dello spirito” poco più di un mese fa, torna a comparire in una nota congiunta firmata dai tre leader. “Il Centrodestra si presenterà unito a tutte le prossime competizioni elettorali a partire ...

Volley - Mondiali Italia a Milano a caccia della Final Six. Blengini 'Maturi e umili - avanti così fino alla fine' : Milano - Dopo Roma e Firenze, tocca a Milano. L'ItalVolley sbarca al Forum di Assago per le tre partite della seconda fase del Mondiale, il gironcino con Finlandia, Russia e Olanda. Per gli azzurri c'...

fine delle speranze per Matteo - scomparso un mese fa : la macabra scoperta : A dare l'allarme due amici che cercavano funghi. Matteo Caccia era scomparso da Busto Arsizio lo scorso 20 agosto

MotoGP - GP Aragon 2018 : il programma del fine settimana. Gli orari e come vederlo in tv su Sky e TV8 : La prima giornata del Gran Premio di Aragon sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da SkySport, sui canali SkySport1 (canale 201) e SkySport MotoGP (canale 208). Sarà possibile seguire il venerdì di prove libere anche in streaming per mezzo di SkyGo (riservato ai soli abbonati) per usufruire di smartphone, pc o tablet. OASport, come ogni altro appuntamento del Motomondiale, vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta di ogni sessione, per ...

MotoGP - GP Aragon 2018 : il programma del fine settimana. Gli orari e come vederlo in tv su Sky e TV8 : Al MotorLand di Aragon è tutto pronto per il fine settimana della terza gara in terra spagnola sulle quattro previste. Il Gran Premio di Aragon del Motomondiale sarà l’ultima tappa prima della lunga trasferta dall’altra parte del mondo e darà l’arrivederci all’Europa prima del gran finale di Valencia. Le tre classi si accingono a disputare un weekend di capitale importanza per quanto riguarda i titoli iridati. In MotoGP, ...

Belen Rodriguez gossip : fine della storia d'amore con Andrea Iannone? : Belen Rodriguez gossip : clamoroso! In queste ore la showgirl è tornata alla ribalta della cronaca rosa perché secondo i rumors avrebbe lasciato Andrea Iannone. Dopo la crisi che ha preceduto l'estate, e il riavvicinamento a Formentera, a Luglio e ad Agosto, l'argentina avrebbe ...

Ora Belen rompe il silenzio sulla fine della sua storia con Iannone : È solo di questa mattina l'indiscrezione della fine della storia d'amore tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone.Sembrerebbe che a prendere la decisione sia stata proprio Belen, subito dopo l'estate. Il settimanale Chi dopo aver lanciato l'indiscrezione, precisa pure che "lei agli amici ha confidato che questa non sarà la solita crisi passeggera". Insomma, i giochi sembravano chiusi.E proprio mentre i social e i siti impazzano al suono di questa ...

5 coppie di ex fidanzati famosi che hanno litigato furiosamente sui social dopo la fine delle loro relazioni : Drammi su drammi The post 5 coppie di ex fidanzati famosi che hanno litigato furiosamente sui social dopo la fine delle loro relazioni appeared first on News Mtv Italia.

Tra India e Pakistan - lo show degli eserciti nel confine più teso del mondo : Questo luogo non è adatto a chi detesta la polvere, il sudore che gocciola dai gomiti e le calche incontrollate. Non è adatto a chi ha paura delle armi, del terrorismo islamista o anche solo di chi ha la barba lunga. A chi non si fida di lasciare i propri bagagli a degli sconosciuti e a chi pensa che, in fin dei conti, viaggiare per il mondo non obblighi ad esplorarne ogni pertugio. Ma è invece perfetto per tanti altri ...

Chi si candida alla fine per le Olimpiadi del 2026? : (Immagine: pixabay/CC) Non c’è pace per le città italiane candidate a ospitare i Giochi Olimpici invernali 2026. Martedì 18 settembre il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti ha riferito che il governo ha bocciato l’ipotesi della candidatura congiunta tra Torino, Milano e Cortina d’Ampezzo per difficoltà organizzative e di gestione. Era nell’aria. Resta però aperta una ...