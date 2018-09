La Cina sarà partner dela Russia al salone aeronautico MAKS-2019

Bake Off Italia 2018/ Diretta terza puntata - promo : tanti pasticci in cuCina - chi sarà il nuovo eliminato? : Bake Off Italia 2018: chi sarà eliminato nella terza puntata e chi vincerà il grembiule blu? Concorrenti e prove. I giudici: Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 13:35:00 GMT)

Quali saranno le conseguenze della guerra commerciale tra Usa e Cina - secondo il capo di Alibaba : La risposta migliore della Cina - ha detto - è di aprire ulteriormente la sua economia. Ai leader del partito il guru tecnologico ha mandato un messaggio che nasconde una stoccata: trasformate questa ...

Una cometa illumina la notte : mai così viCina da 70 anni (e sarà visibile anche ad occhio nudo) : Non passava a salutare la Terra da così vicino da ben 70 anni: una cometa, la 21/P Giacobini-Zinner, illuminerà la notte del 10 settembre con la sua luce verde. Con un po' di fortuna, sarà visibile ad occhio nudo dalla Terra e dall'Italia, nello specifico. Bisognerà cercarla nella costellazione dell'Auriga, ovvero in una regione del cielo molto ricca di stelle. Ed è consigliabile munirsi di binocolo.Vale la ...

Chicharito - Sarah è la nuova fiamma? Commento sulla FOTO nuda in pisCina : Modella australiana sempre in giro per il mondo ama deliziare i suoi follower con scatti al mare e in piscina. L'ultima? Completamente nuda in piscina e a cui Hernandez ha lasciato un Commento ...

Maltempo Bologna : calCinaccio si stacca da Porta Saragozza : Probabilmente a causa del Maltempo che si è abbattuto su Bologna, un grosso calcinaccio si è staccato ieri sera dal cassero di Porta Saragozza: ha ceduto un frammento di uno dei leoni scolpiti. L’area è stata messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco, sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale. L'articolo Maltempo Bologna: calcinaccio si stacca da Porta Saragozza sembra essere il primo su Meteo Web.

Se la globalizzazione futura sarà guidata dalla Cina : L'erratico unilateralismo del presidente americano Donald Trumprappresenta una vera e propria abdicazione alla leadership economica e politica mondiale. Il suo ritiro dall'accordo di Parigi sul clima, l'abbandono del patto sul nucleare iraniano, la

Tria in Cina "per crescere". Ma sarà Roma - con Bankitalia - a comprare titoli di Stato cinesi : Il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria ha tracciato un bilancio "molto positivo" degli incontri della prima giornata di missione in Cina, fino a dire di poterla "considerare, secondo il mio punto di vista e in base agli obiettivi che l'avevano motivata, un successo".Le ragioni sono nell'"ampia disponibilità al rafforzamento dei rapporti bilaterali, economici e finanziari con l'Italia", nelle indicazioni emerse nei ...

Honor Band 4 sarà presentata in Cina il 5 settembre anche nella Runing Edition : Con un post sul proprio account ufficiale Weibo, Honor ha annunciato che il 5 settembre sarà presentata Honor Band 4, in due versioni. L'articolo Honor Band 4 sarà presentata in Cina il 5 settembre anche nella Runing Edition proviene da TuttoAndroid.

L'Apple Day si avviCina. Sarà un "S year"? : Cosa bolle in pentola a Cupertino? E' quello che si domandano i fan di Apple - ma anche mercati ed investitori, visto si parla della società quotata più capitalizzata al mondo - a poche settimane

Nessuno ha vietato l'aranCina alla canapa - ma alla Sagra di San Cataldo non ci sarà : Niente arancine alla canapa. Non che siano state vietate, come qualcuno ha raccontato, ma nel menù della Sagra dell'Arancina di San Cataldo non ci saranno. Giampiero Modaffari, sindaco di questa cittadina di 23 mila abitati in provincia di Caltanissetta, ha dichiarato guerra alla cannabis, inclusa quella light, e ha annunciato agli organizzatori della Sagra che se si ostineranno a tenere nella lista delle ...

Orange Is The New Black 7 sarà l’ultima stagione? Per Laura Prepon “la fine è viCina” : Orange Is The New Black 7 segnerà la fine della serie tv di Netflix? Almeno questo è quanto ha svelato Laura Prepon. Parlando con The Hollywood Reporter riguardo il finale della sesta stagione, l'interprete di Alex Vause ha ammesso: "La fine è vicina. Al momento, la settima stagione è l'ultima." Una brutta notizia quindi per i fan, ma anche per l'attrice stessa, che dichiara di divertirsi sul set, sopratutto con la collega e amica Taylor ...

Honor View 10 sarà disponibile con 8 GB di RAM a partire dal 14 agosto (forse solo in Cina) : Honor View 10 era uno smartphone di livello, e dal 14 agosto lo sarà una volta di più con 2 GB di RAM aggiuntivi L'articolo Honor View 10 sarà disponibile con 8 GB di RAM a partire dal 14 agosto (forse solo in Cina) proviene da TuttoAndroid.

Pensioni - si avviCina quota 100 : cos’è e per chi sarà possibile l’anticipo pensionistico : L'ipotesi della cosiddetta quota 100 si avvicina: l'anticipo Pensionistico potrebbe però essere introdotto con molti paletti e quindi per una platea ridotta rispetto alle iniziali promesse. Dovrebbero accedere alla quota coloro i quali hanno compiuto i 64 anni di età (con contributi versati per almeno 36 anni) e abbiano non più di due anni di contributi figurativi.Continua a leggere