La Boldrini e il posto in aereo Ora spunta la versione di Alitalia

“Boldrini al posto di un disabile in aereo” : ecco le carte d’imbarco che smentiscono la bufala : A distanza di 24 ore, il portavoce di Laura Boldrini, Flavio Alivernini, ha pubblicato su Facebook i pdf delle carte d'imbarco relative al volo Roma-Genova che ha provocato tante polemiche, provando che il posto dell'ex presidente della Camera non era stato cambiato durante la fase d'imbarco ma assegnato durante la fase di check in online.Continua a leggere

Posto disabile su volo Alitalia - Boldrini : nessun favoritismo : "Nel volo che ho preso da Roma a Genova mi sono seduta a bordo, come è normale che sia, nel Posto indicato dalla carta d'imbarco ottenuta con check-in online 24 ore prima del volo Alitalia. Non è ...

LAURA Boldrini - “NESSUN FAVORITISMO SU POSTO ALITALIA”/ Ultime notizie - fake news e colpe a compagnia? : Alitalia: "Il suo POSTO va a un disabile", ci trova LAURA BOLDRINI e il suo staff. Ultime notizie, l'ex presidente della Camera risponde: "fake news".(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 16:51:00 GMT)

Al posto di un disabile in aereo : così la Boldrini scarica le colpe : Laura Boldrini parla di "bufale" e di fatto scarica tutte le colpe sulla compagnia, l'Alitalia, per averle assegnato il posto che invece sarebbe dovuto andare a Duilio Paolino, imprenditore piemontese presidente della Cosmo Srl e già vicepresidente di Confindustria Cuneo. Quando la scorsa domenica si è presentato all'aeroporto di Fiumicino per prendere il volo 1391 che lo avrebbe portato a Genova, il personale della compagnia di bandiera si è ...

Passeggero Alitalia : Boldrini al posto di un disabile. Lei : fake news - : Un quotidiano locale riporta l'accusa di un uomo secondo cui il posto da lui acquistato su un volo Roma-Genova sarebbe stato ceduto all'ex presidente della Camera, dopo che gli era stato detto che era ...

Alitalia : "Il suo posto va a un disabile" - ci trova Laura Boldrini/ Ultime notizie - la replica : "fake news" : Alitalia: "Il suo posto va a un disabile", ci trova Laura Boldrini e il suo staff. Ultime notizie, l'ex presidente della Camera risponde: "fake news".(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 11:59:00 GMT)

La bufala del posto assegnato in aereo a Laura Boldrini e della lite : Un passeggero ha raccontato di essere stato spostato dalla compagnia perché il suo sedile sarebbe stato ceduto a un portatore di handicap. «Ma a sedersi è stata la deputata». Che smentisce. Un passeggero con regolare biglietto è stato cacciato dal proprio posto su un volo Alitalia per far posto, secondo la compagnia aerea, a un disabile. Peccato però che su quel posto da lui prenotato c'era seduta l'ex presidente della Camera Laura ...

Alitalia : 'Dia il posto a un disabile' Ma in aereo sale Laura Boldrini : Un imprenditore si presenta al check-in del volo 1391 Alitalia Roma-Genova domenica scorsa nel tardo pomeriggio a Fiumicino. Ha un posto in prima fila pagato extra. "Vada al 20C, in prima fila c'è una persona con handicap", gli dicono al bancone Segui su affaritaliani.it