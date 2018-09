Juventus | gli aggiornamenti sulle condizioni di Douglas Costa e Khedira

Juventus - in arrivo il terzo figlio per Bonucci e la moglie Martina : l'annuncio sui social : Questa mattina, i fans di Leonardo Bonucci hanno ricevuto una bellissima notizia. Infatti, il difensore della Juventus ha annunciato insieme alla moglie Martina che aspettano il loro terzo bambino o bambina. Questa è sicuramente una notizia molto bella e il terzogenito dei coniugi Bonucci andrà a fare compagnia ai piccoli Lorenzo e Matteo. Il numero 19 bianconero e la moglie hanno dato l'annuncio della lieta novella condividendo in contemporanea ...

Espulsione Cristiano Ronaldo - due ore nello spogliatoio/ Scuse ai compagni e il diktat Juventus : "Mai reagire" : Espulsione Cristiano Ronaldo, due ore nello spogliatoio. Dalle Scuse ai compagni al diktat della Juventus: "Mai reagire". Le ultime notizie.

Espulsione Cristiano Ronaldo - due ore nello spogliatoio/ Scuse ai compagni e il diktat Juventus : “Mai reagire” : Espulsione Cristiano Ronaldo, due ore nello spogliatoio. Dalle Scuse ai compagni al diktat della Juventus: “Mai reagire”. Le ultime notizie sul fuoriclasse portoghese(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 11:42:00 GMT)

Retroscena Juventus : ecco cos’è accaduto negli spogliatoi tra Cristiano Ronaldo ed i compagni : Cristiano Ronaldo ed i Retroscena del post espulsione durante Valencia-Juventus, il portoghese davvero rammaricato per l’accaduto Cristiano Ronaldo è stato espulso durante la gara contro il Valencia, lasciando in 10 uomini i compagni della Juventus dopo solo mezz’ora di gioco. Il portoghese è parso sin da subito scosso dall’accaduto, in lacrime dopo aver visto il rosso sventolato da parte di Brych. Ebbene, nelle ultime ...

Infortunio Khedira - tegola Juventus : ecco l’esito degli accertamenti ed i tempi di recupero : Infortunio Khedira – La Juventus è tornata a Torino nella tarda mattinata di oggi, ma si è subito rimessa al lavoro alla Continassa, per preparare la seconda trasferta in pochi giorni, quella di domenica sera a Frosinone. Come sempre nei giorni post gara, la seduta è stata di scarico in palestra per chi è stato maggiormente impegnato ieri, in campo gli altri bianconeri. Sami Khedira è stato sottoposto a esami strumentali che hanno ...

Juventus - Nedved ha perso la testa negli spogliatoi : faccia a faccia con Brych - “gli ha urlato di tutto”! : Pavel Nedved è un dirigente molto focoso ed anche ieri in quel di Valencia non ha esitato a criticare il direttore di gara Brych La Juventus è furiosa dopo l’arbitraggio di Brych durante la gara contro il Valencia di ieri sera. A caldo le reazioni all’espulsione di Cristiano Ronaldo sono state veementi. Il calciatore, visibilmente scosso, è uscito dal campo in lacrime, ma la reazione più ‘agitata’ è stata quella di ...

Valencia-Juventus - bianconeri minacciosi : Nedved aspetta Brych nello spogliatoio! : Valencia-Juventus – Si è conclusa con il botto la prima giornata della fase a gironi di Champions League, successo della Juventus che ha avuto la meglio del Valencia con il risultato di 0-2 grazie alla doppietta di Pjanic su calcio di rigore. Brutta reazione di Cristiano Ronaldo, il portoghese ha preso per il capelli Murillo, espulsione che può essere considerata giusta, il calciatore adesso rischia anche tre giornate di squalifica. ...

Il calciomercato oggi – Juventus - ecco il colpo ‘alla Cristiano Ronaldo’ [NOME e DETTAGLI] : Il calciomercato oggi – La Juventus si prepara per la gara di Champions League contro il Valencia, la squadra di Massimiliano Allegri ha il dovere di iniziare la competizione con una vittoria per avvicinarsi sempre di più alla qualificazione. Nel frattempo a tenere banco è sempre il mercato, in particolar modo nelle ultime ore dichiarazioni importanti da parte di Agnelli che ha rivelato che la società è alla ricerca di un nuovo ...

Juventus - ecco chi e perché ha sbagliato sul rosso a CR7. E Fritz è recidvo : TORINO - Brych e Fritz , una bella coppia. Il primo è un arbitro di fama internazionale, forse la punta di diamante del movimento tedesco, il secondo è un mediocre arbitro con una decina d'anni di ...

Juventus - le condizioni di Khedira e Douglas Costa : gli aggiornamenti : "Infortunio Douglas Costa? Era scarico mentalmente dopo quanto successo domenica", ha commentato Allegri nel post partita a Sky Sport , confermando il periodo davvero 'no' attraversato dal brasiliano,...

Squalifica Ronaldo - le ultime sul provvedimento : la Juventus rischia grosso [DETTAGLI] : Squalifica Ronaldo – E’ andata in scena la prima giornata della fase a gironi di Champions League, buona prova della Juventus che ha vinto sul campo del Valencia grazie alla doppietta di Pjanic su calcio di rigore, il club bianconero si avvicina dunque alla qualificazione, tre punti d’oro contro un avversario di spessore ed in inferiorità numerica. Bianconeri in dieci per l’espulsione di Cristiano Ronaldo, il ...

Highlights Valencia-Juventus 0-2 e Real Madrid-Roma 3-0 : CR7 espulso. Decide doppio Pjanic dagli 11 metri : Highlights Valencia-Juventus- Vince la Juve 2-0 e espugna il Mestalla di Valencia. Clamorosa espulsione di Cristiano Ronaldo al minuto numero 30′ per presunta “tirata di capelli” a Murillo. Juve in 10 per tutto il resto della gara, ma abile a sfruttare il doppio calcio di rigore concesso dall’arbitro e trasformato in maniera impeccabile da Pjanic. […] L'articolo Highlights Valencia-Juventus 0-2 e Real Madrid-Roma ...

INFORTUNIO DOUGLAS COSTA/ Valencia-Juventus - duro colpo alla caviglia per il brasiliano in Champions League : INFORTUNIO a DOUGLAS COSTA in Valencia-Juventus: duro colpo alla caviglia per il brasiliano per il match di Champions, che dovrà scontare ora 4 giornate di squalifica in Serie A(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 23:23:00 GMT)

Ronaldo tradisce - Pjanic invece no : Juventus cinica e spietata - ma gli infortuni inquietano Allegri : Nella serata del rosso a Ronaldo, spicca la doppietta di Miralem Pjanic che fa sorridere Allegri: prova di forza dei bianconeri al cospetto del Valencia Nessuno si sarebbe aspettato un esordio così di Cristiano Ronaldo in Champions League con la maglia della Juventus. Ventinove minuti, un cartellino rosso e le lacrime di disperazione per un provvedimento apparso severo ma giusto. Ci pensa allora Miralem Pjanic a togliere le castagne dal ...