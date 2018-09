Juventus | Cristiano Ronaldo | si va verso una giornata di stop

Juventus - l'appello di Lippi : 'Non squalificate Cristiano Ronaldo' : TORINO - Marcello Lippi di cose dell'altro mondo ne ha vissute tante - e per davvero - avendo collezionato trionfi in due continenti , Europa e Asia, . Eppure anche lui, come milioni di persone, quando l'altra sera ha visto l'arbitro Brych ...

Juventus - Joao Cancelo difende Cristiano Ronaldo dopo l’espulsione : “CR7 un esempio - ciò che è successo non…” : Joao Cancelo, terzino della Juventus, ha difeso Cristiano Ronaldo dopo il cartellino rosso rimediato nella sfida di Champions League contro il Valencia Nonostante la due giorni di Champions League sia ormai passata, il caso Cristiano Ronaldo continua a tenere banco. Il cartellino rosso rimediato dal portoghese, colpevole di una tirata di capelli all’avversario Murillo, ha fatto molto discutere negli ultimi giorni. Nonostante ...

Emre Can difende Cristiano Ronaldo - ma la dichiarazione è sessista : il giocatore della Juventus si scusa così [FOTO] : Emre Can costretto a scusarsi su Instagram dopo le dichiarazioni ‘sessiste’ in difesa di Cristiano Ronaldo: il centrocampista tedesco fa chiarezza su quanto detto dopo Valencia-Juventus “Non siamo donne”, parole pronunciate a caldo quelle di Emre Can, in difesa di Cristiano Ronaldo dopo la clamorosa espulsione nella partita di Champions League contro il Valencia. Il centrocampista tedesco ha voluto sottolineare come ...

Juventus - Emre Can : “Cristiano Ronaldo espulso per la tirata di capelli? Non siamo donne - giochiamo a calcio”. Poi si scusa : “Ho appena saputo che Cristiano è stato espulso per la tirata di capelli. Non siamo donne, giochiamo a calcio“. Così Emre Can, centrocampista tedesco della Juventus, ha commentato l’espulsione del compagno di squadra Cristiano Ronaldo nel dopopartita di Valencia-Juventus, primo impegno dei bianconeri in Champions League. E in seguito alle polemiche per la frase, ritenuta offensiva nei confronti delle donne, il giocatore si è ...

Cristiano Ronaldo - quanti turni di stop rischia dopo l'espulsione in Valencia-Juventus : Il destino di Cristiano Ronaldo è nelle mani dell'arbitro tedesco Brych . l'espulsione dell'attaccante portoghese nel match contro il Valencia è finita alla corte Uefa, che sta analizzando il caso ...

Juventus - l’Uefa apre un procedimento disciplinare nei confronti di Cristiano Ronaldo : L’Uefa ha annunciato di aver aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Cristiano Ronaldo, espulso ieri nel corso di Valencia-Juventus. Il caso sarà trattato quando arriverà la squalifica, giovedì 27 settembre. Ronaldo salterà sicuramente il prossimo impegno europeo dei bianconeri contro lo Young Boys, visto che non potrà essere revocata la giornata di squalifica. Se la reazione del portoghese fosse ritenuta di una certa ...

Juventus - l’ipotesi di ricorso dopo l’espulsione di Cristiano Ronaldo : Cristiano Ronaldo al centro di una querelle che si protrarrà anche nei prossimi giorni, possibile ricorso da parte della Juventus Cristiano Ronaldo è stato espulso dall’arbitro Brych durante la gara tra Juventus e Valencia di ieri sera. Il club bianconero è parso furioso per l’accaduto, ritenendo lieve il contatto tra Murillo e CR7. Adesso la Juventus sta meditando assieme ai propri legali, l’eventualità di un ricorso in ...

L’espulsione di Cristiano Ronaldo “illumina” la Juventus : adesso Allegri chiede la Var in Champions League dopo averla combattuta in Serie A : Nella giornata di ieri è andata in scena la giornata della fase a gironi di Champions League, importante successo della Juventus sul campo del Velencia, decisiva la doppietta di Pjanic su calcio di rigore. Brutto gesto nel primo tempo da parte di Cristiano Ronaldo, il portoghese ha tirato i capelli all’avversario Murillo ed adesso rischia da una a tre giornate di squalifica. Al termine della partita il tecnico della Juventus Allegri ...

Il calciomercato oggi – Juventus - ecco il colpo ‘alla Cristiano Ronaldo’ [NOME e DETTAGLI] : Il calciomercato oggi – La Juventus si prepara per la gara di Champions League contro il Valencia, la squadra di Massimiliano Allegri ha il dovere di iniziare la competizione con una vittoria per avvicinarsi sempre di più alla qualificazione. Nel frattempo a tenere banco è sempre il mercato, in particolar modo nelle ultime ore dichiarazioni importanti da parte di Agnelli che ha rivelato che la società è alla ricerca di un nuovo ...

Champions League - la Juventus vince 2-0 a Valencia : due rigori di Pjanic - storico rosso a Cristiano Ronaldo : La Juventus vince in casa del Valencia al debutto in Champions League dopo 90 minuti concitati. Protagonista assoluto l'arbitro tedesco Felix Brych , che al 29' espelle Cristiano Ronaldo per un ...

Champions League 2019 - Cristiano Ronaldo espulso : quante giornate rischia e quali partite salta? La Juventus non avrà CR7 contro… : Cristiano Ronaldo è stato clamorosamente espulso al 29′ di Valencia-Juventus, match valido per la prima giornata della Champions League 2018-2019 di calcio. Il fenomeno portoghese è stata sanzionato con un discusso cartellino giallo per avere sfiorato i capelli di Murillo dopo un innocuo contatto in area di rigore: una decisione che è parsa esagerata da parte dell’arbitro e che ha rovinato l’esordio di CR7 nella massima ...

Champions League 2019 - Valencia-Juventus 0-2 : vittoria di lusso al Mestalla! Doppietta di Pjanic su rigore - espulso Cristiano Ronaldo : La Juventus ha realizzato una vera e propria impresa nella prima giornata della Champions League 2018-2019 di calcio sconfiggendo il Valencia a domicilio con un rotondo 2-0. Preziosissimo colpaccio in trasferta dei bianconeri che conquistano un successo fondamentale in ottica qualificazione agli ottavi di finale, strappando tre punti di lusso grazie a una prestazione di grande cuore con la quale hanno annichilito gli spagnoli. Il successo è ...

Cristiano Ronaldo Champions League : espulso dopo mezz'ora tra Valencia e Juventus : Contrasto con Murillo durante la sfida del Mestalla: il portoghese accenna una reazione e viene espulso dall'arbitro Brych. Una sanzione eccessiva. Primo rosso in 154 partite di Champions. Cristiano Ronaldo sognava un esordio diverso in Champions League con la maglia della Juventus ma la sua partita è durata meno di mezz'ora. CR7 è è uscito visibilmente scosso, in lacrime, dopo che l'arbitro Brych gli ha mostrato il rosso, un ...

Juventus - Cristiano Ronaldo espulso contro il Valencia : è la prima in Champions league : Cristiano Ronaldo sognava un esordio diverso in Champions league con la maglia della Juventus ma la sua partita è durata appena mezz'ora: il portoghese contro il Valencia ha rimediato la prima espulsione in Champions in 154 presenze. Colpa delle scintille con Murillo a pallone lontano, l'attaccante sembra colpire il difensore, l'arbitro non vede ma poi viene avvertito e gli mostra il carellino rosso. CR7 è poi uscito dal campo in lacrime.