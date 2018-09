Juve | Alex Sandro | A Valencia vittoria di gruppo | mai pensato di lasciare

Juventus - Alex Sandro fiero della sua squadra : “a Valencia la vittoria del gruppo” : Juventus, Alex Sandro ha parlato oggi a seguito della vittoria bianconera in quel di Valencia, nonostante l’espulsione di CR7 “È stata una vittoria del gruppo. Questa è la nostra forza“. Il difensore della Juventus, Alex Sandro, torna sulla gara contro il Valencia in Champions League e, ai microfoni di Sky Sport, sottolinea la grande prova di carattere dei bianconeri al ”Mestalla. Parlando di quella partita però, ...

Juventus - Alex Sandro : 'A Cristiano Ronaldo piace aiutare ed essere aiutato' : Sicuramente ora che Ronaldo è alla Juve , il mondo pone molta attenzione alle nostre partite. Ma non è stato lui a portarmi al Brasile'. Chiamato a confrontare CR7 con Neymar , per l'esterno ...

Juventus - scambio Alex Sandro-Marcelo : trattativa reale - ma… : Alex Sandro-Marcelo- La Juventus lavora sottotraccia sullo scambio Alex Sandro-Marcelo. Come riportato nella giornata di ieri da “TuttoSport“, i bianconeri starebbero riflettendo sul potenziale scambio con il Real Madridi in vista di gennaio. Punto interrogativo ancora piuttosto grande, anche perchè la Juve vorrà valutare Alex Sandro nel corso di questi mesi. Se l’ex Porto ritornerà […] L'articolo Juventus, scambio Alex ...

Juventus - scambio Alex Sandro-Marcelo? Il calciatore del Real twitta… : Lo scambio Alex Sandro-Marcelo sta facendo molto discutere in queste ore, la Juventus ed il Real sono davvero in contatto per i due terzini? Nelle ultime ore, in ambito di calciomercato, si fa un gran parlare della voce in merito ad uno scambio tra Juventus e Real Madrid. Alex Sandro-Marcelo, questi i calciatori in ballo, ma a quanto pare nulla di vero bolle in pentola, almeno a detta di Marcelo, il quale ha twittato facendo scatenare i ...

Juventus - Alex Sandro-Marcelo : super scambio a gennaio : Alex Sandro-Marcelo- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, prende sempre più corpo il potenziale scambio tra Real Madrid e Juventus sul fronte Alex Sandro-Marcelo. Il terzino del Real Madrid starebbe spingendo per lasciare il club spagnolo e sposare il nuovo progetto bianconero per riabbracciare Cristiano Ronaldo. Lopetegui dice sì ad Alex Sandro Il clamoroso […] L'articolo Juventus, Alex ...

JuveNTUS - SCAMBIO MARCELO-ALEX SANDRO COL REAL MADRID?/ Ultime notizie : tensione con Lopetegui : JUVENTUS, MARCELO-ALEX SANDRO: pronto lo SCAMBIO? Ultime notizie: il terzino del REAL Madrid vuole andarsene non essendo in ottimi rapporti con Lopetegui(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 14:21:00 GMT)

Juventus - Marcelo-Alex Sandro : pronto lo scambio?/ Ultime notizie : il terzino del Real Madrid vuole andarsene : Juventus, Marcelo-Alex Sandro: pronto lo scambio? Ultime notizie: il terzino del Real Madrid vuole andarsene non essendo in ottimi rapporti con Lopetegui(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 11:39:00 GMT)

Juve - che scambio : Marcelo per Alex Sandro : TORINO - Marcelo ? Si può fare. Soprattutto se nell'operazione dovesse essere inserito Alex Sandro . Negli ambienti del Real Madrid circola con insistenza questo ragionamento da quando il loro terzino ...

Tra Cancelo e Alex Sandro - la Juventus pende a destra : TORINO - In crescita a destra, di nuovo al buio a sinistra. Giudizi che esulano da argomenti politici, ma che inquadrano la situazione dei terzini bianconeri in azione contro la Lazio. Fasce ...

Juve - Alex Sandro ha cambiato idea : La Juventus , dopo quello di Miralem Pjanic, lavora ad altri rinnovi. Uno dei contratti sotto esame è quello di Alex Sandro : il terzino brasiliano, scrive La Gazzetta dello Sport , si era sempre mostrato freddo sulla possibilità di un suo prolungamento, ma sabato scorso per la prima volta ha aperto le porte al nuovo accordo.

Juventus - Bernardeschi : "Ci abbiamo messo il cuore". E Alex Sandro riflette sul rinnovo : L'ex Fiorentina esulta per la vittoria ma pensa già al futuro. E il brasiliano intanto attende il rinnovo di contratto dai bianconeri

CR7 e Bonucci? La Juve riparte da Alex Sandro e Bernardeschi : I protagonisti del successo sul Chievo sono il brasiliano tornato a spledere e l'ex Viola pronto a prendersi una maglia da titolare

Juventus - si passa al 4-4-2 : Kean e Alex Sandro restano in bianconero : SI passa AL 4-4-2- Allegri cambia rotta. La nuova Juventus sarà improntata sul 4-4-2. Difesa a 4 con Cancelo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. A centrocampo spazio a Cuadrado e Douglas Costa sugli esterni, con Pjanic ed Emre Can coppia centrale. In attacco super coppia formata da Cristiano Ronaldo e Dybala. Kean RESTA, IDEM Alex […] L'articolo Juventus, si passa al 4-4-2: Kean e Alex Sandro restano in bianconero proviene da Serie A News ...

Alex Sandro - la Juve rifiuta 60 milioni offerti dal Psg : Questo 'no' è più pesante di tanti altri. Soprattutto perché l'assalto del Psg per Alex Sandro è arrivato a soli quattro giorni dal gong del mercato e la Juve non ha avuto il minimo dubbio a spegnere ...