Judo | Mondiali 2018 | Medves e Giuffrida eliminati Abe e Flicker avanzano nei -66 kg

Judo Mondiali 2018 : fuori Matteo Medves nei -66 kg. Resa onorevole contro il campione in carica Hifumi Abe : Si infrangono al terzo turno, al cospetto del campione iridato in carica, il nipponico Hifumi Abe, i sogni di podio ai Mondiali di Judo per Matteo Medves nella categoria -66 kg. A Baku, in Azerbaigian, l’italiano, dopo due vittorie per ippon, si è arreso al più quotato avversario, capace di chiudere a sua volta con un ippon in un match nel quale era già in vantaggio. Nel primo turno l’azzurro aveva superato lo statunitense Ryan ...

LIVE Judo - Mondiali 2018 in DIRETTA : Matteo Medves sconfitto al terzo turno dal giapponese Abe - Odette Giuffrida subito eliminata : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Dopo le prime medaglie assegnate all’ucraina Blodid nei -48 kg e al giapponese Takato nei -60 kg, si riparte oggi, venerdì 21 settembre, con altre due categorie di peso, in cui saranno protagonisti due italiani. Odette Giuffrida, argento olimpico in carica, proverà a ben figurare nella categoria -52 kg, lasciandosi così alle ...

Judo - Mondiali 2018 : Odette Giuffrida subito fuori subito nei -52 kg. Vince per ippon l’israeliana Gefen Primo : L’Italia perde subito un’altra rappresentante ai Mondiali di Judo in corso a Baku, in Azerbaigian: Odette Giuffrida è stata eliminata al secondo turno nella categoria -52 kg dall’israeliana Gefen Primo. L’azzurra è stata battuta per ippon in un incontro nel quale era appena passata in vantaggio. L’azzurra, a differenza dell’israeliana non aveva usufruito di un bye al Primo turno, ma ugualmente non aveva ...

LIVE Judo - Mondiali 2018 in DIRETTA : l'Italia punta su Odette Giuffrida e Matteo Medves : Buon divertimento con OA Sport! , Foto: IJF, Il programma di oggi e gli azzurri in gara CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA 7.50 Odette ...

LIVE Judo - Mondiali 2018 in DIRETTA : l’Italia punta su Odette Giuffrida e Matteo Medves : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Dopo le prime medaglie assegnate all’ucraina Blodid nei -48 kg e al giapponese Takato nei -60 kg, si riparte oggi, venerdì 21 settembre, con altre due categorie di peso, in cui saranno protagonisti due italiani. Odette Giuffrida, argento olimpico in carica, proverà a ben figurare nella categoria -52 kg, lasciandosi così alle ...

Judo - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di venerdì 21 settembre. Tutti gli azzurri in gara : Concrete chance di medaglia per l’Italia nella seconda giornata dei Mondiali 2018 di Judo, in corso di svolgimento a Baku, in Azerbaijan. Il team azzurro schiererà due punte nelle gare in programma oggi, venerdì 21 settembre. Si tratta di Matteo Medves e Odette Giuffrida, entrambi accreditati di un piazzamento di prestigio nella competizione iridata e di ottime credenziali anche per la conquista di punti pesanti per il ranking olimpico in ...

Judo - Mondiali 2018 : Takato regala l’oro al Giappone nei -60 kg - la 17enne Bilodid si impone nei -48 kg : Ucraina e Giappone sugli scudi nella prima giornata dei Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Nella categoria -48 kg si è imposta la 17enne ucraina Bilodid, che ha sconfitto la Giapponese Tonaki con uno straordinario ippon, che di fatto l’ha consacrata, non ancora maggiorenne, ai vertici internazionali della categoria. La Bilodid, in precedenza, aveva sconfitto in semifinale con un altro ippon la kazaka Galbadrakh, capace poi di ...

Judo - Mondiali 2018 : Carlino e Milani subito eliminati. Takato e Nagayama in semifinale nei 60 kg - out Dolgova a sorpresa : Le eliminatorie della prima giornata di gare dei Campionati del Mondo di Judo in corso di svolgimento a Baku (Azerbaijan)sono appena terminate con alcuni risultati a sorpresa e tanta amarezza per i colori azzurri visto che Andrea Carlino e Francesca Milani sono subito stati eliminati. Oggi si disputano i tornei dei -48 kg femminili e -60 kg maschili. Nel torneo femminile -48 kg si è subito verificato un risultato davvero sorprendente al primo ...

Judo - Mondiali 2018 : Carlino e Milano subito eliminati. Takato e Nagayama in semifinale nei 60 kg - out Dolgova a sorpresa : Le eliminatorie della prima giornata di gare dei Campionati del Mondo di Judo in corso di svolgimento a Baku (Azerbaijan)sono appena terminate con alcuni risultati a sorpresa e tanta amarezza per i colori azzurri visto che Andrea Carlino e Francesca Milani sono subito stati eliminati. Oggi si disputano i tornei dei -48 kg femminili e -60 kg maschili. Nel torneo femminile -48 kg si è subito verificato un risultato davvero sorprendente al primo ...

Judo - Fabio Basile : “Voglio essere il più forte di sempre - punto all’oro ai Mondiali. Lascio l’Esercito e vado al Grande Fratello” : Fabio Basile sarà la punta di diamante dell’Italia ai Mondiali 2018 di Judo che sono incominciati oggi a Baku (Azerbaijan). Il Campione Olimpico dei 66 kg sarà protagonista nella nuova categoria di peso (73 kg) e va a caccia di un risultato di prestigio al termine di un’estate davvero tormentata in cui ha scelto di abbandonare l’Esercito e di accettare la proposta per partecipare al Grande Fratello Vip. Il 23enne ora è però ...

LIVE Judo - Mondiali 2018 in DIRETTA : 20 settembre. Carlino e Milani subito eliminati! Brutto inizio dell’Italia : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Oggi, giovedì 20 settembre, prende il via il torneo iridato con le prime medaglie nelle categorie “leggere” e con ben due italiani in gara, che proveranno ad entrare nella contesa e conquistare punti importanti con vista sulle Olimpiadi di Tokyo 2020. Andrea Carlino è una giovane speranza azzurra e proverà a farsi valere ...

Judo - Mondiali 2018 : Francesca Milani eliminata al secondo turno dei -48 kg dalla cinese Xiong : Prima giornata da dimenticare per l’Italia ai Campionati del Mondo di Judo in corso di svolgimento a Baku, in Azerbaigian. Dopo l’eliminazione di Andrea Carlino nei -60 kg, anche la nostra portacolori della categoria -48 kg femminile è uscita di scena al primo combattimento. Francesca Milani è stata sconfitta dalla cinese Yao Xiong per un waza-ari subito dopo 24″ di Golden Score. L’incontro è parso sin da subito molto ...

Judo - Mondiali 2018 : Andrea Carlino subito eliminato tra i 60 kg - battuto per ippon da Preciado : Iniziano malissimo per l’Italia i Mondiali 2018 di Judo scattati oggi a Baku (Azerbaijan). Andrea Carlino è infatti stato eliminato al secondo turno dei 60 kg dall’ecuadoregno Lenin Preciado, un avversario che sulla carta era assolutamente alla portata dell’azzurro e che invece ha avuto la meglio addirittura per ippon quando mancavano ancora 2’49” al termine dell’incontro. Il 21enne aveva incominciato al ...

LIVE Judo - Mondiali 2018 in DIRETTA : 20 settembre. Francesca Milani e Andrea Carlino per stupire : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Oggi, giovedì 20 settembre, prende il via il torneo iridato con le prime medaglie nelle categorie “leggere” e con ben due italiani in gara, che proveranno ad entrare nella contesa e conquistare punti importanti con vista sulle Olimpiadi di Tokyo 2020. Andrea Carlino è una giovane speranza azzurra e proverà a farsi valere ...