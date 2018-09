Ivan Cattaneo | età | altezza e peso Tutto sul cantante

caffeinamagazine

(Di venerdì 21 settembre 2018) La canzone italiana, specie negli anni ’70 e ’80 (ma non solo), ha saputo anche essere spregiudicata, cantando di argomenti che fino a quel momento mai nessuno aveva osato scoperchiare: omosessualità, violenza, razzismo, tossicodipendenza e tanta voglia di liberazione sessuale. Simbolo di questa frangia era, cantautore, artista e pittore. “Il corpo macchina si muove e tu sei fatto di carne per i desideri miei. Lascia che ti morda là dove non vuoi e luna acerba tu sarai.”, cantava nel brano “Polisex”. Sino all’età di 18 anni vive a Pianico, caratteristico paesino in provincia di Bergamo situato accanto al lago d’Iseo. A 12 anni, nel 1965,si recò a Bologna, per un provino per lo Zecchino d’Oro, cantò la canzone “Lui” di Rita Pavone. A quindici anni partecipa al Festival degli sconosciuti di ...