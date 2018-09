: L' aumento dell' #IVA è solo l'ennesima #fakeNews. In realtà non ci sarà nessun aumento, l'ha ribadito oggi il nost… - carlosibilia : L' aumento dell' #IVA è solo l'ennesima #fakeNews. In realtà non ci sarà nessun aumento, l'ha ribadito oggi il nost… - alexbarbera : - L’Iva non aumenta - I tagli non si fanno - Gli 80 euro restano - Le pensioni aumentano - I sussidi salgono - Arr… - borghi_claudio : Borghi (Lega): 'L'IVA non aumenterà, ora vi faccio i conti'. Boccia (PD): 'Quelli delle 3 carte ti fanno un baffo!' -

Anche nel 2016 l'si conferma prima in Ue per la più grande evasione dell'Iva in valore nominale, con perdite per le casse dello Stato di 35,9mld, mentre è terza per il maggior divario tra gettito previsto e riscosso con il 25,9%, dietro solo a Romania (35,88%) e Grecia (29,2%). E'quanto emerge dal rapporto sull'Iva della Commissione Ue. Rispetto al 2015 c'è stato un lieve miglioramento in termini, in quanto l'evasione si è ridotta dello 0,23%.(Di venerdì 21 settembre 2018)