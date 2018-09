Iva | nero da 36 miliardi | l' Italia è tra le peggiori d' Europa

Marcello Veneziani : 'Il comunismo è tornato ed è nero'. Sentenza definitIva su sinistra e immigrati : Parola di Marcello Veneziani che, sulle pagine de Il Tempo , demolisce quel cinema, quella letteratura e quella politica troppo spesso impegnati in inutili allarmismi . 'La storia ci insegna che il ...

WhatsApp Dark / ArrIva la modalità che serve per sforzare meno gli occhi : testo bianco su sfondo nero : Cos'è WhatsApp Dark? Arriva su Android e iOs una nuova modalità per sforzare meno gli occhi. I testi saranno bianchi su sfondo scuro per affaticarsi meno nella lettura.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 16:30:00 GMT)

Le 'luci d'Africa' di Cinesahel - i film del continente nero arrIvano nel cuore di Palermo - Cinema - Spettacoli : Il suo obiettivo, comunque, era rendere la satira politica in storie giocose con creature marine, rane-pugili, cowboy e pescatori coraggiosi. Ha realizzato parodie dell'atteggiamento colonialista nei ...

Roma - alla Tomba di Nerone arrIvano i cinghiali : “Attratti da spazzatura e degrado”. La videodenuncia del deputato Pd : A Roma Nord, vicino alla Tomba di Nerone, lungo la Cassia, si è presentato un gruppo di cinghiali. Gli animali, nella videodenuncia del deputato del Pd, Filippo Sensi, mangiano da alcuni sacchetti di spazzatura abbandonati. “Talvolta questi piccoli amici si contendono il cibo, litigando allegramente a un niente da passanti e strada. Che fortunelli che siamo con il safari a #cinghialand noi di #Romanord. Ancora grazie @virginiaraggi” ...

Riforma pensioni - l’ex ministro Fornero d’accordo con Brambilla : “Non è innovatIva. Già praticata dal Governo Monti” : L’ex ministro Elsa Fornero a InOnda (La7) sostiene che la proposta di Alberto Brambila è possibile e che già ai tempi del suo ministero si era parlato di un contributo di solidarietà per sanare una situazione non equa in materia pensionistica L'articolo Riforma pensioni, l’ex ministro Fornero d’accordo con Brambilla: “Non è innovativa. Già praticata dal Governo Monti” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Almeno 1 - 5 milioni di italiani lavorano in nero : così lo Stato arrIva a perdere più di 20 miliardi : E' l'analisi fatta sui dati degll'ispettorato del Lavoro. Leggera flessione rispetto agli ultimi due anni. La Cgia segnala invece un boom per le denunce contro le estorsioni: "C'è più fiducia nelle forze dell'ordine"

Juventus - arrIva il rinnovo ufficiale per Pjanic : in bianconero fino al 2023 : Se ne parlava già da diversi giorni e finalmente è arrivata l'ufficialità, Miralem Pjanic sarà legato alla Juventus fino al 2023 , con un contratto che prevede 6,5 milioni di euro netti a stagione. Il ...

Milan - Carlos Bacca vuole tornare al Villareal e il club rossonero ne approfitta per arrIvare a Samu Castillejo : Dopo una stagione deludente al Villareal , Carlos Bacca è ora tornato al Milan e non intende restare. Infatti, l'attaccante colombiano ha espresso più volte la sua volontà di tornare nel club spagnolo ...

GdS Primo flop : Palermo generoso - 'ma il dIvario tecnico è stato netto' : Come riporta Carlo Brandaleone nella sua cronaca, come contro il Vicenza il Palermo reagisce e si rende pericoloso alla distanza , 'quasi animato dalla forza della disperazione' e credendoci fino ...

Inter - arrIva Keita in prestito oneroso : accordo! : 'Accordo per Keita Baldé all'Inter in prestito oneroso'. Così il Corriere dello Sport in prima pagina: 'Keita ha l'accordo coi nerazzurri e c'è anche il via libera del Monaco. Ma Candreva per ora non è convinto'.

Juventus - primo allenamento bianconero per Cristiano Ronaldo : il portoghese arrIvato alla Continassa : Dopo lo sbarco di ieri a Caselle, Cristiano Ronaldo è pronto per il primo allenamento con la maglia della Juventus Cristiano Ronaldo è arrivato al Juventus training center alla Continassa per sostenere il suo primo allenamento in maglia bianconera. Lo ha annunciato il club campione d’Italia su Twitter, dove ha postato un video con l’arrivo del 33nne portoghese. Il 5 volte pallone d’oro si allenerà insieme a Paulo Dybala, ...

Anticiclone Nerone - temperature fino a 40°/ Previsioni meteo : ultimo caldo d'estate - poi arrIva il maltempo : Anticiclone Nerone, temperature fino a 40°: le Previsioni meteo raccontano dell'ultimo caldo di questa estate 2018, poi però arriveranno altri cambiamenti con l'arrivo del maltempo.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 10:21:00 GMT)

ArrIva il caldo torrido con Nerone - ma da agosto tornano piogge e venti : «L'estate finirà in netto anticipo» : Questo fine settimana sarà rovente con l'arrivo di Nerone, ma potrebbe essere l'ultimo caldo di questa stagione estiva. L'anticiclone africano promettte 35, 36,37 anche 38...

Anna Falchi - il dramma prIvato dell’attrice italiana : “non perdonerò mai mio padre” : Anna Falchi parla di un dramma della sua vita finora rimasto segreto: l’attrice italiana confessa il suo risentimento verso il padre assente Anna Falchi, attrice italiana di fama internazionale, parla del rapporto con il padre, rivelando un retroscena finora rimasto segreto della sua vita privata. La bellissima 46enne di origini finlandesi si è confessata nel programma di Paola Perego ‘Non Disturbare‘, in cui ha ammesso: ...