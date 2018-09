Iva | l' Italia perde 36 miliardi per l' evasione

Manovra - Di Maio : «Reddito di cittadinanza solo agli italiani». E Salvini : «Iva? Niente aumenti» : Vertice a Palazzo Chigi sulla Manovra. Il capo M5S dalla Cina: «Con la Lega andremo divisi alle prossime amministrative e alle regionali. Berlusconi che torna da Salvini? È come una moglie tradita».

Iva - Italia ancora prima in Ue per evasione : perde 36 miliardi all'anno : Nel 2016 l'Italia si conferma il primo Paese in Europa per l'evasione dell'Iva in valore nominale, con perdite per le casse dello Stato di 35,9 miliardi di euro, mentre è terza per il maggior divario ...

Farnesina : Menoona Safdar è arrIvata in Italia : 21.50 - Menoona Safdar, come anticipato stamattina, è atterrata all'aeroporto di Malpensa con un volo proveniente da Doha.Giovedì 20 settembre 2018 - Menoona Safdar, la ragazza che era stata trattenuta in Pakistan contro la sua volontà dai famigliari, sta rientrando in Italia. La notizia è stata data dal Ministero degli Esteri guidato da Enzo Moavero Milanesi. La Farnesina in una nota spiega:"Il positivo esito, che ha posto fine a una grave ...

Manovra - stop agli aumenti dell'Iva. La lite sul "reddito". Lega : solo agli italiani : L'ipotesi di un aumento selettivo delle aliquote Iva per finanziare le misure della Manovra è durata lo spazio di una giornata. Una meteora nelle complesse trattative per mettere insieme...

Weekend di festa per i borghi italiani : arrIva l’autunno delle Bandiere Arancioni : Lama dei Peligni (CH)Castelvetro di Modena (MO)Oriolo (CS)Dolceacqua (IM)Maniago (PN)Caderzone Terme (TN)Collodi (PT)Gradara (PU)Zungoli (AV)Soave (VN)Nemi (Roma)Gromo (BG)Cisternino (BR)Frosolone (IS)Agliè (TO)Étroubles (AO)Gavoi (NU)Petralia Sottana (PA)Valsinni (MT)Siamo costantemente attratti dalle mete lontane senza pensare, a volte, ai tesori unici e senza tempo che vivono a due passi da noi. L’Italia è costellata di bellezze autentiche ...

Hit refresh - il libro di Satya Nadella - arrIva in Italia con la traduzione : Hit refresh, il primo libro dell’attuale CEO di Microsoft, è adesso acquistabile da Amazon nella versione completamente tradotta dall’inglese all’Italiano. Al suo interno vi sono i pensieri di Satya Nadella che spiega pubblicamente la sua visione di tecnologia e, soprattutto, alcuni dettagli sul suo operato anche riguardo il settore mobile. Comunicato stampa HIT refresh è il primo libro scritto dal terzo CEO della storia del ...

ArrIva in Italia il Magnum vegano : In Svezia e in Finlandia si è dimostrato un successo, e così Algida ha deciso di portare anche in Italia la versione vegana di uno dei suoi prodotti più celebri. Debutterà infatti nei prossimi giorni sul mercato tricolore il nuovo Magnum Vegan, versione milk-free del famoso gelato alla vaniglia ricoperto di cioccolato. “Noi di Magnum crediamo che ogni persona debba godere di qualsiasi piacere scelga”, hanno spiegato i vertici del ...

Previsioni Meteo Europa - la prossima settimana arrIva il freddo : 2 irruzioni artiche manderanno l’estate K.O. - anche in Italia [MAPPE] : 1/14 ...

'La Banda Grossi' arrIva nei cinema di tutta Italia : ... la Banda Grossi è infatti il film Italiano di maggior successo della storia del Crowdfunding, avendo raccolto oltre euro 72.000 di contributi da tutto il mondo , nel solo mese di Luglio 2016. Un ...

Al 'FestIval Mondiale della Marionetta' di Cartagine l'Italia presente con 2 spettacoli : Ben 70 gli spettacoli che si terranno nell'ambito dell'evento e oltre 20 i paesi partecipanti da tutto il mondo. La tetralogia di GEA, con il suo "Epilogo", con la regia di Fabio Omodei, sarà lo ...

Pakistan : torna in Italia la 23enne della Brianza cui il padre impedIva di andare a scuola : E' in volo per tornare in Italia Menoona Safdar, la 23enne trattenuta contro la propria volontà in Pakistan dalla sua famiglia: lo ha riferito il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, esprimendo grande soddisfazione. Alla giovane nel 2015 era stato impedito di tornare nella scuola che frequentava Cesano Maderno, in provincia di Monza, dal padre, che nel 2017 l’aveva poi portata in Pakistan con ...

Google Pay arrIva in Italia/ Come si paga - funzionamento e prIvacy : tutte le info per acquisti in un click : In Italia si aprono le porte a Google Pay, Come funziona e per quale motivo dovreste usarla? Ecco le banche che aderiscono e tutte le info sulla privacy e il suo utilizzo.(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 19:28:00 GMT)

Giochi 2026 - il Coni a Losanna per tenere vIva la candidatura italiana : Oggi il Coni sarà a Losanna dal Cio per cercare di tenere viva la speranza di una candidatura italiana alle Olimpiadi invernali 2026, dopo che è saltata l'ipotesi a tre. Dal presidente del Coni e dal ...

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia incanta e trascina il Paese - azzurri vicini alla Final Six! Fin dove può arrIvare la Nazionale? : L’Italia sta letteralmente incantando ai Mondiali 2018 di Volley maschile, la nostra Nazionale ha dominato la prima fase infilando cinque vittorie consecutive e ha attirato attorno a sé grande affetto, una passione sfrenata e un tifo molto caloroso come dimostrano i numeri fatti registrare negli ultimi dieci giorni. Pienone assoluto al Foro Italico di Roma per l’esordio contro il Giappone (oltre 11mila spettatori) e poi Mandela Forum ...