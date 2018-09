Iva e tasse | niente aumento

Tasse - Italia prima in Europa per evasione dell'Iva : persi 36 miliardi : Italia prima in Europa per evasione dell'Iva. prima per valore nominale con perdite per le casse dello stato di 35,9 miliardi, terza per il maggior divario tra gettito previsto e riscosso con il...

Manovra : Salvini - nessun aumento Iva - noi votati a tagliare le tasse : Nella Manovra economica 'non ci sarà l'aumento dell'Iva. Questo governo è stato votato per tagliare le tasse'. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini al Salone Nautico di Genova. 'Stiamo aprendo ...

Pensioni - accise - Iva e tasse : tutti i nodi della manovra : La manovra è lo scoglio più duro che il governo deve affrontare. Da qualche giorno è scattato il fuoco amico di M5s e Lega sul ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Di fatto al centro della manovra ci sono tanti nodi da sciogliere ed è sulla legge di Bilancio che l'esecutivo si gioca la partita più importante. Flat Tax e reddito di cittadinanza sono le principali misure su cui via XX Settembre dovrà mettere la testa per trovare le coperture. Il ...

Salvini : "Flat tax al 15% per le piccole partite Iva - con Berlusconi azione comune per ridurre le tasse" : Mentre continua il botta e risposta con il ministro lussemburghese sul tema dell'immigrazione, il leader della Lega, ospite di "Domenica Live" parla di fisco, reddito di cittadinanza e del rapporto con Berlusconi che incontrerà questa sera

Manovra - Salvini : "Meno tasse dal 2019 : si parte con l'Iva"/ Ultime notizie : Di Maio - "Tria? Nessuna tensione" : Manovra, M5s ‘ricatta’ Ministro Tria: "reddito di cittadinanza o lasci". Ultime notizie, caos Governo: ira Mef contro Di Maio, "io no capro espiatorio". Vicepremier, "no minacce"(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 14:37:00 GMT)

Salvini : giù le tasse dal prossimo anno - si inizia con le partite Iva : «Stiamo lavorando a una manovra economica per far pagare meno tasse agli italiani già dall'anno prossimo e poi per mettere mano alla legge Fornero, creando spazi di lavoro per tanti giovani. Le ...

Fdi - arrIva la proposta acchiappa-pensionati : zero tasse per chi si trasferisce al Sud dall'estero : ... che negli anni ha attirato da tutta Europa decine di migliaia di pensionati, che con i loro redditi hanno contribuito a dare una spinta non indifferente all'economia del Peese. Per chi si ...

John McDonnell : prIvatizzare acqua - luce - gas - treni - Poste? Inglesi rapinati e beffati - miliardi - esentasse - alle multinazionali-pirata - : Si è molto parlato di quanto costerebbe tutto questo, ma i commentatori, pronti a sparare grandi cifre, mostrano tutta la loro ignoranza in economia , eanche in storia . Quando nel 1977 l' ...

Ecco quante tasse pagano in media gli italiani : Iva e Irpef le più pesanti : Ogni italiano versa mediamente al Fisco quasi 8.300 euro di tasse all’anno, con Irpef e Iva che incidono sul gettito totale – che nel 2017 è stato di 502,6 miliardi di euro – per oltre la metà (55,4%). Nello specifico, la prima ha garantito alle casse dello Stato, nello scorso anno, entrate per 169,8 miliardi di euro, pari al 33,8% del totale. La seconda invece si è fermata a 108,8 miliardi di euro (21,6%). A certificarlo è un report ...

Tasse - sull'Iva il governo pensa a un riordino delle aliquote : Un copo alla botte e uno al cerchio. E' la strada che potrebbe percorrere il governo nella vicenda dell' Iva per scongiurare che si inneschino le clausole di salvaguardia. Cioè, secondo fonti del ...

Repubblica Moldova - Governo e Parlamento varano la riduzione di Iva - tasse ed imposte : Per portare denaro dall'economia sommersa all'economia reale, il Governo ha deciso che le persone che volontariamente porteranno alla luce beni non dichiarati, dovranno indicare la fonte di ...

Salvini e Di Maio cercano una frequenza unica su tasse e lavoro - e Iva - : 'Nessuno pretende di cambiare il mondo in quattro mesi. Dovrà esserci un avvio, un inizio, di tutte queste cose', ha sottolineato il ministro dell'Interno Salvini, riferendosi alla necessità di ...

Salvini e Di Maio cercano una frequenza unica su tasse e lavoro (e Iva) : "Vogliamo fare per il fisco quello che abbiamo fatto per l'immigrazione, vogliamo cominciare a smontare pezzo per pezzo la legge Fornero ma nessuno ha la bacchetta magica, ma abbiamo cominciato", dice il vice premier Matteo Salvini intervenendo alla festa della Lega Nord a Cervia. "Prossimo obiettivo è cancellare spesometri e redditometri che ti fanno perdere tempo invece di stare dietro ai clienti: ...