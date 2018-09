Istat | cresce il Pil nel 2017 | +1 | 6% Aumentano i consumi delle famiglie

Lavoro - Istat : l’occupazione cresce “a ritmi sostenuti” - superati i livelli pre-crisi : I dati pubblicati dall'Istat evidenziano come il tasso di disoccupazione sia calato al 10,7% e come il secondo trimestre del 2018 si caratterizzi "per un deciso aumento dell’occupazione", nonostante la crescita economica sia in Italia “più lenta di quella dell’economia dei paesi dell’area Euro". I dati sugli occupati sono migliori di quelli del periodo pre-crisi.Continua a leggere