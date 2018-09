Istat | al via nuovo censimento generale da ottobre

IRINA SHAYK/ L'ex compagna di Cr7 intervIstata da Silvia Toffanin a Verissimo : IRINA SHAYK intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo: L'ex compagna di Cr7 è stata ammirata sul red carpet nell'ultimo festival del cinema di Venezia(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 06:24:00 GMT)

Ermal Meta non è più single : dopo Silvia un’altra donna ha conquIstato il suo cuore : Ermal Meta non è più single: archiviata la storia con Silvia un’altra donna gli sta facendo battere il cuore La vita amorosa di Ermal Meta continua ad essere un argomento di cui giornali e siti di gossip amano scrivere. La popolarità e il successo raggiunto dal cantante, infatti, hanno inevitabilmente acceso i riflettori anche sul […] L'articolo Ermal Meta non è più single: dopo Silvia un’altra donna ha conquistato il suo cuore ...

Istat - il ministero della pubblica amministrazione avvia la raccolta di candidature per la presidenza : Il nuovo presidente dell’Istat sarà scelto attraverso un bando pubblico come il predecessore Giorgio Alleva, il cui mandato è scaduto a metà luglio. A ufficializzarlo, smentendo le indiscrezioni dei giorni scorsi sulla probabile scelta del demografo Gian Carlo Blangiardo – ritenuto vicino alla Lega – senza passare per la raccolta di candidature, è stato il ministero della pubblica amministrazione guidato da Giulia Bongiorno. ...

Via D’Amelio - Scarpinato : “Quasi tutte le indagini sulle stragi italiane sono state depIstate da apparati deviati dello Stato” : “Quasi tutte le indagini sulle stragi italiane sono state depistate da apparati deviati dello Stato. È una tragica verità che oggi diventa consapevolezza collettiva”. sono le parole del procuratore generale di Palermo, Roberto Scarpinato, ospite di In Onda (La7), commentando la strage di Via D’Amelio, di cui ieri ricorreva il 26mo anniversario e nella quale furono assassinati il giudice Paolo Borsellino insieme agli agenti ...