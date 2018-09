Investe la moglie mentre fa manovra | la donna muore incastrata sotto l' auto

Brindisi - 90enne fa retromarcia con l'auto e Investe per errore la moglie uccidendola : Una tragedia terribile è accaduta questa mattina a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi. Un'anziana donna infatti, Maria Addolarata Pesimena, di 85 anni, è deceduta in seguito all'impatto con l'autovettura condotta dal marito. La signora è stata travolta dall'auto, una Fiat Panda, mentre il consorte si apprestava ad eseguire una manovra in retromarcia nei pressi della loro abitazione. L'incidente, purtroppo fatale per la donna, è ...

Investe uomo accusato di stupro moglie : 16.55 Un indiano di 35 anni è stato investito mentre passava in bicicletta davanti alla casa di riposo di Soncino (Cremona). L'uomo è accusato di avere stuprato la moglie del suo investitore, che era stata sua amante. L'investito è stato ricoverato all'ospedale maggiore di Cremona, ma non è in gravi condizioni. A darne notizia è il quotidiano Il Giorno. L'identificazione di investitore e investito e i precedenti che li riguardano ha ...

Cremona - Investe con l'auto l'uomo accusato di aver stuprato la moglie : vendetta? : La vittima era in bicicletta: l'automobilista non è stato arrestato, perchè non è dimostrato che l'abbia fatto deliberatamente

Cremona - Investe con l’auto il vicino di casa accusato di aver stuprato sua moglie : Un indiano di 40 anni ha travolto con l’auto un ciclista 35enne, suo connazionale e vicino di casa. A inizio anno aveva scoperto la relazione clandestina tra l’uomo e la consorte, terminata con una violenza sessuale

Cremona - Investe uomo accusato di aver stuprato la moglie/ Ultime notizie : conducente e vittima vicini di casa : Cremona, investe uomo accusato di aver stuprato la moglie: conducente e vittima vicini di casa. Le Ultime notizie: la violenza a inizio anno, il processo comincia a novembre(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 15:06:00 GMT)

Cremona - marito Investe l'uomo accusato di aver stuprato la moglie : Un indiano di 35 anni che lunedì mattina è stato investito mentre passava in bicicletta davanti alla casa di riposo di Soncino , Cremona, è accusato di avere stuprato la moglie del suo investitore, ...

Investe con il furgone l'uomo accusato di aver stuprato la moglie : Un 35enne è ferito ed è ricoverato all'ospedale maggiore di Cremona dopo essere stato investito in circostanze incredibili. l'uomo, un indiano , che è stato travolto mentre passava in bicicletta ...

In retromarcia nel vialetto di casa - pensionato Investe e uccide la moglie 84enne : Tragico incidente a Blufi, in provincia di Palermo. Un pensionato R. G., di 85 anni, ha investito la moglie per sbaglio all’interno di una villetta di loro proprietà. Giovannina Miliano ha riportato un grave politrauma che è le stato fatale.Continua a leggere

Fa retromarcia e Investe la moglie : Tragedia a Blufi, in provincia di Palermo, dove una donna di 84 anni, G.M., è morta dopo essere stata investita per errore dal marito 85enne. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il pensionato ...