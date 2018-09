Inter | Trevisani spiega | ' La passione di San Siro ha influito sulla nostra telecronaca'

Blastingnews

: #Trevisani risponde alle critiche: 'La gente deve criticare sempre, ma è stata una rimonta epocale quella dell'… - GoalItalia : #Trevisani risponde alle critiche: 'La gente deve criticare sempre, ma è stata una rimonta epocale quella dell'… - FcInterNewsit : Trevisani: 'Inter, vincere così fa perdere la testa. Poi la gente deve criticare per forza' - Paoloschumi : @CB_Ignoranza @RickyTrevisani Al gol di Vecino esultanza VERGOGNOSA!!! Sei su Sky non su Inter Channel dove non avr… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Il match di Champions League trae Tottenham continua a far parlare VIDEO, soprattutto per la fase finale delladi Sky. La gara del Meazza, valida per la prima giornata del gruppo B, ha visto i nerazzurri trovare il successo per 2-1 grazie ai gol di Mauro Icardi all'87' e di Matìas Vecino al 92' che hanno fatto esplodere gli oltre sessantamila spettatori presenti allo stadio. Un clima di festa che, come dicevamo, ha coinvolto anche i due telecronisti Sky, Riccardoe Daniele Adani, che si sono fatti coinvolgere soprattutto al momento del gol del centrocampista uruguaiano. Unamolto emotiva che ha suscitato qualche polemica perché, secondo qualcuno, è stata troppo faziosa, pur trattandosi di una squadra italiana impegnata nella massima competizione europea, tra l'altro dopo sei anni e mezzo di assenza.-Tottenham, lazione di ...