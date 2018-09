Inter | Spalletti | Contro la Samp occorre la continuità mostrata in Champions

Spalletti : «Inter - ora non sbagliare con la Samp» : Può darsi che non abbiamo ancora strutturata una mentalità fortissima e questo a volte può portare a brutti risultati che mettono in imbarazzo il mondo interista. Come si può coinvolgere di più ...

Inter - Spalletti : "Sampdoria come il Tottenham"/ Ultime notizie - "Dobbiamo dare continuità ai risultati" : Inter, Spalletti: "Sampdoria come il Tottenham". Ultime notizie, le parole del tecnico nerazzurro in conferenza stampa: "Dobbiamo dare continuità ai risultati"(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 16:15:00 GMT)

Inter - Spalletti : “serve il carattere della Champions” : “La cosa più importante contro il Tottenham è stato il grande carattere che abbiamo avuto. Ma il carattere bisogna averlo in tutte le partite e dobbiamo confermarci”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Sampdoria. “C’era il rischio di disunirsi dopo essere andati sotto ma siamo rimasti in equilibrio – ha proseguito Spalletti -. ...

Inter - Spalletti : "La Samp è un avversario tosto. Lautaro? Ha bisogno di tempo per recuperare" : Hanno fatto una cronaca spettacolare, che negli ultimi minuti ha trasmesso le emozioni dello stadio a tutte le persone che erano a casa. Faccio i complimenti a loro'. A BREVE IL SERVIZIO COMPLETO DAL ...

Inter - Spalletti e la telecronaca “delle polemiche” di Adani e Trevisani : il tecnico polemizza! : Luciano Spalletti ha parlato della telecronaca di Adani e Trevisani dell’incontro di Champions League contro il Tottenham Adani e Trevisani hanno commentato la gara tra Inter e Tottenham di Champions League. Al gol di Vecino i due telecronisti sono esplosi letteralmente, scatenando la rabbia di alcuni tifosi non certo nerazzurri. Quest’oggi in conferenza stampa, il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti, è stato ...

Inter - torna a disposizione Lautaro Martinez : i convocati da Spalletti : Lautaro Martinez pronto a tornare in campo con la sua Inter dopo i problemi fisici delle scorse settimane, ecco i convocati da Spalletti L’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti ha convocato 22 giocatori per il match di domani sera a Marassi contro la Sampdoria, valido per la quinta giornata di Serie A. torna a disposizione Lautaro Martinez. Questo l’elenco. Portieri: Handanovic, Padelli, Berni. Difensori: De Vrij, ...

Inter - Spalletti si affida a Nainggolan e Icardi contro la Sampdoria : Uno degli anticipi della quinta giornata di Serie A vedra' di fronte Sampdoria ed Inter, allo stadio Marassi di Genova, sabato alle ore 20:30. I nerazzurri hanno bisogno dei tre punti per rialzarsi dopo gli alti e bassi di queste prime giornate. Al momento, infatti, in classifica la Sampdoria è in zona Champions con sette punti raccolti nelle prime quattro giornate, mentre la squadra di Luciano Spalletti ha solo quattro punti e per questo motivo ...

Inter - Spalletti : 'Fiero di aver riportato il nerazzurro in Champions' : Spalletti orgoglioso. 'Roma, Zenit e Inter sono tutte avventure di grande valore. Non nascondo però che essere riusciti a riportare dopo molto anni questo importantissimo club dove merita è qualcosa ...

Inter - che cuore! E per una notte Spalletti può ignorare un problema : L'Inter conserva il problema del gioco, espresso a fatica anche in Champions contro il Tottenham. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che però spiega come il tecnico - almeno per una notte - possa fare a meno di pensarci. 'Resterebbe il problema di un gioco poco fluido, dove Brozovic è l'unica fonte, neppure sempre precisa,, ...

Inter - Spalletti cala 'la carta del matto'. Provocazione? No - tutto intuito : Fondamentali anche le sostituzioni di Luciano Spalletti, che come spiega la Gazzetta dello Sport, ha azzardato la carta Borja Valero. 'L'Inter ha capito come non fosse finita, Spalletti l'ha aiutata ...

"Pazza Inter" - quante rimonte : dalla Samp al Barcellona fino a... Spalletti : "Pazza, Inter, amala". Il ritornello dell'inno non ufficiale dei tifosi nerazzurri spiega più di ogni editoriale scritto in punta di penna dal miglior giornalista italiano che cosa sia l'Inter, e che ...

Inter - per Spalletti c'è un problema da risolvere : Nonostante la bella vittoria all'esordio in Champions, l'Inter di Spalletti ha palesato qualche problemino messo in evidenza dalla Gazzetta dello Sport. 'L'Inter è piaciuta per la quantità di corsa e per l'intensità, meno per la qualità. Si è dedicata più alla rottura che alla costruzione . Appariscente lo scollegamento tra la mediana, il duo ...

Champions League - Inter-Tottenham - Spalletti esalta il suo capitano : 'Icardi è fondamentale' : Luciano Spalletti, dopo la vittoria allo scadere contro il Tottenham, parla del risultato portato a casa dall'Inter nelle prima partita della fase a gironi della Champions League Luciano Spalletti ha ...

Champions League – Inter-Tottenham - Spalletti esalta il suo capitano : “Icardi è fondamentale” : Luciano Spalletti, dopo la vittoria allo scadere contro il Tottenham, parla del risultato portato a casa dall’Inter nelle prima partita della fase a gironi della Champions League Luciano Spalletti ha esultato con i suoi calciatori quando allo scadere del secondo tempo, nella partita contro il Tottenham, è arrivato il gol di Vecino che ha regalato la vittoria all’Inter. Una rete davvero preziosa, che ha permesso alla squadra ...