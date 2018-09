Innovazione e ricerca | sviluppata protesi che rigenera tendini e legamenti lesionati

Salute - Friuli Venezia Giulia : “Valorizzare il ruolo di ricerca e Innovazione tecnologica” : “Compito della politica e delle istituzioni è quello di mettere chi è impegnato nella ricerca nell’ambito sanitario nelle condizioni di svolgere adeguatamente il proprio lavoro, a beneficio della qualità della vita dei cittadini”. Lo ha ribadito il vicepresidente della Regione e assessore alla Salute, Riccardo Riccardi, intervenendo a Udine all’apertura del convegno di presentazione del progetto ‘La gestione dei ...

Brevetti : F.Sala - vincente investire in ricerca e Innovazione : Milano, 14 set. (AdnKronos) - "La scelta di Regione Lombardia di investire su ricerca e innovazione si è dimostrata vincente in quanto basata sulle reali necessità delle imprese e sull'ascolto del tessuto imprenditoriale". Lo ha detto all'Adnkronos il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore

Europa - 100 miliardi alla ricerca per creare lavoro - e Innovazione - : «La Commissione Ue ha proposto di passare da 77 a 100 miliardi gli stanziamenti nel nuovo bilancio 2021-2027 per la ricerca, l'innovazione e la scienza perché questa è la priorità per creare nuovi posti di lavoro perché senza innovazione non si può

Innovazione e design - nasce Ideals la piattaforma per condividere la ricerca : Adidas, Adobe, Nestlè, Philips, Sintetica, Stolt e Sorgenia si sono poste una domanda: 'Come è possibile fare Innovazione in questo mondo iper-digitalizzato?' Le tecnologie digitali infatti, ...

Ricerca e Innovazione : con Protom il futuro sostenibile dell’aviazione diventa realtà : Il futuro sostenibile dell’aviazione diventa realtà con Protom. Le competenze della sua Business Unit Advanced Engineering le hanno permesso di vincere 7 progetti nell’ambito di Clean Sky 2, il programma Horizon 2020 della Commissione Europea che punta a produrre velivoli significativamente più sostenibili e performanti. Tra questi, Costar (Compact innOvativeSmarT Actuators for next generation Rotorcraft), per il quale Protom è core partner, era ...

Scienze della vita : a Siena una due giorni per discutere di ricerca e Innovazione : Partendo dal più ampio quadro del processo MTR , Mid Term Review, della strategia di ricerca e innovazione per la Smart Specialisation , RIS3, il mondo della ricerca , quello delle istituzioni e ...

Mina Mezzadri - un'eredità di ricerca e Innovazione : Oltre a una serie di spettacoli che hanno fatto la storia del teatro e inventato il genere del « teatro documento » , un filone che giunge fino all'odierno teatro di narrazione, , Mina Mezzadri ci ...

Enea partner di Eni su ricerca e Innovazione tecnologica : Un impegno che ci vede anche focalizzati a sviluppare soluzioni tecnologiche in un'ottica di economia circolare applicata al business, il che significa ampliare il concetto di efficienza, con la ...

Ricerca e Innovazione - nasce il network R2I per l’Italia : Usufruire delle tecnologie sviluppate dall’INFN e dal CERN ora è un’opportunità concreta per molte imprese, spin-off e piccole imprese hi-tech italiane che hanno deciso di puntare e investire sull’innovazione. Sono stati, infatti, firmati gli accordi tra l’INFN e i primi BIC, Business Innovation Centre, vale a dire gli incubatori e acceleratori d’impresa che hanno presentato domanda di partecipazione e sono stati selezionati per far parte ...