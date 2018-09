Iniziato il rilascio di Oreo 8 1 su Samsung Galaxy J7 2017 in Europa

optimaitalia

: Iniziato il rilascio di Oreo 8.1 su #SamsungGalaxyJ7(2017) in Europa - OptiMagazine : Iniziato il rilascio di Oreo 8.1 su #SamsungGalaxyJ7(2017) in Europa - hazxtrice : Oggi sull’autobus c’erano un ragazzo e una ragazza che parlavano e lei dice “up all night” Mi sono girata di scatto… - telefononews1 : Apple rilascia iOS 12.1 -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Si mettono bene le cose per ilJ7 (), che in Spagna pare stia iniziando a ricevere l'aggiornamento ad Android 8.1. Se la fase testing era iniziata lo scorso luglio, adesso i tempi sembrano essere maturi al punto giusto per la distribuzione della versione finale, anche se a partire da un mercato diverso dal nostro (ma comunque europeo, e quindi di buon auspicio per la presta diffusione del relativo pacchetto anche in Italia, sebbene non si sappia ancora quando partirà il roll-out per il nostro Paese).Quali novità apporterà l'aggiornamento? Non poche di certo: oltre a quelle classiche previste dalla major-release dell'OS mobile di Google, non mancano anche le funzionalità tipiche dellaExperience 9.5 (le differenze non saranno trascendentali, ma sono comunque presenti dei piccoli accorgimenti apprezzabili). Tra le altre cose, vi facciamo presente che lo ...