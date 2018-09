Inge Feltrinelli raccontata dai suoi librai

agi

(Di venerdì 21 settembre 2018) "Veniva in libreria due volte al giorno, una al mattino e una al pomeriggio, e riusciva a trovare sempre qualcosa da migliorare. E se doveva rimproverarti, aveva un modo terribile per farlo, senza mezze misure. Ma in quello che diceva aveva sempre ragione, non potevi far altro che riconoscerlo". E' il ricordo che 'la Inge' ha lasciato in un "ex ragazzo", come quelli che anche oggi, con la divisa rossa e la F rovesciata sul petto, curano i 110 negozi in Italia. Uno di quelli che, pur lavorando in una grande catena, consigliano i libri lasciando sulle copertine un piccolo foglietto scritto a mano. La Signora delle librerie "La signora" la chiama invece Lia Vicari, una dellee storiche di Palermo, 33 anni in azienda e una "passione" che non smette e "che deve andare oltre il lavoro": ...