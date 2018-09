Inge Feltrinelli raccontata dai suoi librai : "Veniva in libreria due volte al giorno, una al mattino e una al pomeriggio, e riusciva a trovare sempre qualcosa da migliorare. E se doveva rimproverarti, aveva un modo terribile per farlo, senza mezze misure. Ma in quello che diceva aveva sempre ragione, non potevi far altro che riconoscerlo". E' il ricordo che 'la Inge' ha lasciato in un "ex ragazzo", come quelli che anche oggi, con la divisa ...

Lo scrittore Stefano Benni ricorda Inge Feltrinelli - regina dell'editoria : Quella energia festosa, penetrante, travolgente che ha alimentato il mondo dell'editoria e di cui ora sarà difficile per tutti elaborare il lutto.

Così Inge Feltrinelli ha sposato e salvato un’idea di editoria : Nelle librerie Feltrinelli, accanto alle gigantografie con i faccioni delle scrittrici e degli scrittori, fa capolino una famosa foto in bianco e nero che ritrae una bella donna in costume da bagno, con un sorriso trionfante, che assieme al barbuto e malinconico Ernest Hemingway tiene in mano un pes

È morta Inge Feltrinelli - la regina dell'editoria : Inge Schönthal, che sposò Giangiacomo Feltrinelli nel 1960, due anni dopo averlo incontrato per la prima volta, si è spenta all'età di 87 anni (ne avrebbe compiuti 88 il 24 novembre). Era considerata la regina dell'editoria, avendo gestito la famosa casa editrice dal 1969, ossia da quando suo marito entrò in clandestinità in seguito ai fatti di Piazza Fontana in cui si credeva fosse coinvolto per il suo sostegno all'estrema sinistra ...

Morta Inge Feltrinelli - regina dell'editoria : aveva 87 anni : Fotoreporter e poi editrice in un'epoca in cui si voleva cambiare il mondo con i libri, Inge Feltrinelli, Morta oggi a 87 anni, ha avuto una vita straordinaria in cui c'è la storia del...

Feltrinelli : Fontana - Inge ha dato lustro a Milano e Lombardia : Milano, 20 set. (AdnKronos) - "Una donna carismatica e cosmopolita che ha dato lustro a Milano e alla Lombardia". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, esprimendo profondo cordoglio per la sua scomparsa, ricorda Inge Feltrinelli "considerata giustamente la regina dell'editoria

E’ morta Inge Feltrinelli - regina dell’editoria che voleva cambiare il mondo con i libri : Avrebbe compiuto 88 anni il prossimo novembre. In un’Italia ancora provinciale, sessant’anni fa, portò un pezzo di mondo E’ morta stanotte Inge Schönthal Feltrinelli, l’ultima grande regina dell’editoria internazionale. Il 24 novembre avrebbe compiuto 88 anni. Se n’è andata con la stessa riservatezza silenziosa con cui aveva l’abitudine di lasciare una festa. Non amava le cerimonie degli addii, forse ...

Inge Feltrinelli - il ricordo di Roberto Saviano : “Prima editrice in un mondo di uomini” : Roberto Saviano ricorda Inge Feltrinelli, per la cui casa editrice ha pubblicato i suoi ultimi libri. Da Bacio feroce a La paranza dei bambini, fino all'inchiesta sulla cocaina ZeroZeroZero. "Da Giangiacomo imparò ad organizzare la grande macchina della distribuzione delle parole. Amava il talento. Nessuno mai più come lei."Continua a leggere

E' morta Inge Feltrinelli - regina dell'editoria internazionale : Avrebbe compiuto 88 anni il prossimo 24 novembre e invece Inge Schonthal coniugata Feltrinelli ci ha lasciato nella notte di ieri, 20 settembre 2018. E' stata un'editrice, fotografa e giornalista ...