Inge Feltrinelli | l' omaggio di Milano | ' Era una persona luminosa | una cittadina del mondo'

Il saluto di Milano a Inge Feltrinelli. Sala : "Ha donato il meglio di se stessa alla città" : 'Inge Feltrinelli è stata una cittadina del mondo, parlava e veniva ascoltata da tutti -, ha detto l'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia -, per la città di Milano la sua morte è una perdita enorme, ...

L'addio a Inge Feltrinelli - Sala : «A Milano ha riservato il meglio di sé» : stata allestita nella Sala Alessi di Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, la camera ardente di Inge Feltrinelli, ultima regina dell'editoria internazionale scomparsa giovedì all'età di 87 anni . ...

Inge Feltrinelli - il ricordo del sindaco Sala : "Innamorata di Milano" : In una lunga lettera l'omaggio del primo cittadino alla regina dell'editoria: "E' stata l'incarnazione della libertà"

È morta Inge Feltrinelli - la regina dell'editoria : Inge Schönthal, che sposò Giangiacomo Feltrinelli nel 1960, due anni dopo averlo incontrato per la prima volta, si è spenta all'età di 87 anni (ne avrebbe compiuti 88 il 24 novembre). Era considerata la regina dell'editoria, avendo gestito la famosa casa editrice dal 1969, ossia da quando suo marito entrò in clandestinità in seguito ai fatti di Piazza Fontana in cui si credeva fosse coinvolto per il suo sostegno all'estrema sinistra ...

È morta Inge Feltrinelli - l'editrice che brindò all'attentato contro Indro : Poiché siamo un Paese senza più memoria, conviene partire da qui, dal ricordo di ciò che è stato, per dissipare la fumeria d'oppio di un presente edulcorato. E quindi occorre riandare a quel giugno del 1977 in cui, immobilizzato in un letto d'ospedale dopo che le Brigate Rosse gli hanno sparato, Indro Montanelli scrive sul suo diario: "Dal Giornale mi mandano tre sacchi di telegrammi: ne hanno contati quindicimila. Ma la notizia che in fondo mi ...

Inge Feltrinelli raccontata dai suoi librai : ... ma una casa editrice per lei non era soltanto un marchio sotto il quale stampare libri: era una 'missione culturale, coerente con il disegno di Giangiacomo: convincere il mondo che la cultura è un ...

Inge Feltrinelli raccontata dai suoi librai : "Veniva in libreria due volte al giorno, una al mattino e una al pomeriggio, e riusciva a trovare sempre qualcosa da migliorare. E se doveva rimproverarti, aveva un modo terribile per farlo, senza mezze misure. Ma in quello che diceva aveva sempre ragione, non potevi far altro che riconoscerlo". E' il ricordo che 'la Inge' ha lasciato in un "ex ragazzo", come quelli che anche oggi, con la divisa ...

