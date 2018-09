Infortunio Douglas Costa | il comunicato della Juventus | brutte notizie per Allegri

Infortunio Douglas Costa - ecco l’esito degli accertamenti : Infortunio Douglas Costa – Antivigilia di Frosinone-Juventus al JTC. Domenica, ore 20:30, i bianconeri saranno impegnati in trasferta allo “Stirpe”, terzo match in sette giorni, dopo la sfida di campionato con la Lazio e quella di Champions League con il Valencia. I bianconeri, dopo la giornata di scarico di ieri, si sono allenati questa mattina allo Juventus Training Center in Continassa a ranghi uniti, lavorando su tecnica e ...

Infortunio Khedira - brutte notizie da casa Juventus : il comunicato e le ultime su Douglas Costa : Infortunio Khedira, arrivano aggiornamenti importanti per quanto concerne il centrocampista della Juventus: i dettagli Sami Khedira è uscito acciaccato dall’incontro di ieri sera della Juventus contro il Valencia. A poche ore dalla gara, arrivano aggiornamenti importanti per quanto concerne il centrocampista, attraverso un comunicato apparso sul sito ufficiale del club: “I bianconeri sono tornati a Torino nella tarda mattinata ...

Infortunio Douglas Costa - guai per Allegri : si ferma anche l’attaccante : Infortunio Douglas Costa – Per quanto riguarda il fronte infortuni è una giornata da dimenticare per la Juventus, prima quello del centrocampista Khedira poi quello di Douglas Costa. Nel match va segnalato anche il brutto gesto di Cristiano Ronaldo che ha tirato i capelli i capelli all’avversario Murillo. Preoccupazione per le condizioni di Douglas Costa, il brasiliano ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo essersi ...