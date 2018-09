Infortunio Cutrone | l’attaccante del Milan sarà a disposizione contro l’Atalanta? Gli

Infortunio Cutrone - ecco l’esito degli accertamenti : Infortunio Cutrone – Il Milan si prepara per il ritorno del campionato di Serie A, i rossoneri in campo per la 4^ giornata del massimo torneo italiano, di fronte il Cagliari in una trasferta insidiosa. Nella gara di ieri l’Italia Under 21 ha vinto nei minuti finali contro l’Albania, tegola per l’Infortunio dell’attaccante Patrick Cutrone. Nella giornata di oggi il calciatore è stato sottoposto ad accertamenti ...

Under 21 – Infortunio Cutrone - l’attaccante del Milan si fa male durante Italia-Albania : le sue condizioni : Patrick Cutrone costretto a lasciare il campo prima dell’intervallo del match disputato con l’Under 21: lieve Infortunio per l’attaccante del Milan durante Italia-Albania L’Under 21 di Di Biagio ha disputato questa sera un’amichevole contro l’Albania, uscendone vincitrice per 3-1. L’Italia si è riscattata del risultato deludente del precedente match in Slovacchia, dove aveva rimediato una pesante ...