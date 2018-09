Infarto | lo studio che cambia la battaglia contro l' attacco di cuore | il gesto che può

liberoquotidiano

: CHI MANGIA UOVA PRESENTA UN MINOR RISCHIO DI ICTUS E INFARTO Uno studio pubblicato recentemente sul British Medical… - Luca_Avoledo : CHI MANGIA UOVA PRESENTA UN MINOR RISCHIO DI ICTUS E INFARTO Uno studio pubblicato recentemente sul British Medical… - moroandmeta : RT @amodotuo__: RAGA È IN STUDIO PRONTO MA PERCHÉ NON NE PARLATE CHE IO STO PER AVERE UN INFARTO - outlarry_ : RT @amodotuo__: RAGA È IN STUDIO PRONTO MA PERCHÉ NON NE PARLATE CHE IO STO PER AVERE UN INFARTO -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Come prevenire l', una delle principali cause di morte nel mondo contemporaneo? Semplice: camminando. Trentacinque minuti di camminata al giorno, infatti, hanno un ruolo cruciale nella prevenzione agli attacchi di. È quanto dimostra unosvedese, che mette in luce come il moviment