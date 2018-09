India | suora accusa un vescovo di stupro | il Papa lo rimuove

Blastingnews

: India, il Papa rimuove il vescovo accusato di violenze sessuali su una suora @LaStampa - gigiromano : India, il Papa rimuove il vescovo accusato di violenze sessuali su una suora @LaStampa - DomenicoMazzil5 : RT @vatican_it: India, il Papa rimuove il vescovo accusato di violenze sessuali su una suora - gibergae : Il Papa rimuove il vescovo accusato di violenze sessuali su una suora in India. A questo punto dovrebbe rimuovere t… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Il caos di pedofilia e di abusi sessuali di cui la Chiesa si sta inesorabilmente macchiando non fa che estendersi sempre di più. Ormai sono moltissimi gli Stati del mondo oggetto degli scandali del Vaticano. Questa volta la nostra attenzione si sposta sull', dove unahato undi violenza sessuale, davanti alla quale ilha deciso dire il prelato dal suo incarico. Il provvedimento è temporaneo, ma si augura che diventi presto permanente.Il caso è da collocarsi allo scorso luglio, quando unadi 43 anni che faceva parte della congregazione diocesana delle Missionarie di Gesù (che si ispira ad un modello di vita francescano) aveva riferito di aver subito violenze di natura sessuale fra il 2014 e il 2016 da parte del pastore della diocesi di Jalandh, Franco Mulakkal. Durante quel periodo infatti il prelato e lasoggiornavano nello stesso ostello in Kerala, dove si suppone siano avvenuti gli abusi. Anche se inizialmente le accuse sono state confinate all'interno di pochi per ragioni secondo cui laavrebbe agito di sua iniziativa per vendetta personale, il racconto ha alzato immediatamente un polverone che ha visto coinvolta in primis la Chiesa cattolica da parte dell': in particolare, la Commissione per le Donne (un organo governativono) ha cominciato a contestare apertamente i vincoli della Confessione. Questo perché un tale obbligo tapperebbe la bocca a molte persone a scopo ricattatorio.