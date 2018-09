India | stuprata dai compagni | resta incinta | i prof tentano di farla abortire

Blastingnews

(Di venerdì 21 settembre 2018) Un vero e proprio dramma quello che è stata costretta a vivere una ragazzinana di appena sedici anni, vittima di uno stupro VIDEO di gruppo compiuto dai suoidi scuola all'interno dei locali di un istituto di Dehradun, capitale dello Stato dell'Uttarakhand, in. L'adolescente non solo ha subito le violenze sessuali ma, dopo aver denunciato il tutto ai suoiessori, secondo quanto riferito tra gli altri dal sito Fanpage.it, le autorita' scolastiche la avrebbero minacciata, obbligandola a stare in silenzio e a nascondere quanto le fosse accaduto. Successivamente, nel momento in cui poi hanno appreso della notizia che a causa dello stupro era rimasta, avrebbero tentato addirittura di. Prima viene violentata daidi scuola, poi iessori la minacciano Stando a quanto riportato dai media locali, infatti, la terribile ...