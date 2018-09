India | abusi con un tubo di metallo su bambina | è in gravi condizioni

Blastingnews

: RT @vatican_it: In India la campagna #ChurchToo: no agli abusi sulle donne - psico2010 : RT @vatican_it: In India la campagna #ChurchToo: no agli abusi sulle donne - RbRaffaella : RT @vatican_it: In India la campagna #ChurchToo: no agli abusi sulle donne - chiara_bottazzi : RT @vatican_it: In India la campagna #ChurchToo: no agli abusi sulle donne -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Ciò che è accaduto in, precisamente in un parco di Seemapuri, nel distretto di Shahdara, a Nuova Delhi, è purtroppo l'ennesimo grave episodio di violenza sessuale su una minore. Unadi appena sette anni è stata vittima di un vero e proprio orco, un ventunenne che ha adescato la piccola per poi aggredirla e violentarla addirittura utilizzando undi, causandole una grave emorragia e costringendola ad un ricovero di emergenza presso l'ospedale di Nuova Delhi, dove adesso versa indavvero critiche. La piccola è stata immediatamente sottoposta ad un intervento chirurgico per le ferite subite e causate dalinper l'acqua. Stuprata da un ventunenne unadi appena sette anni A seguito dell'increscioso episodio verificatosi nei confronti della, prima alla CCN e poi tramite Twitter, Swati Maliwal, rappresentante della Commissione ...