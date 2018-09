calcioweb.eu

: Incredibile #Reggina, a rischio il match contro il #Bisceglie: le ultime - CalcioWeb : Incredibile #Reggina, a rischio il match contro il #Bisceglie: le ultime -

(Di venerdì 21 settembre 2018) La1914 comunica che la Commissione Provinciale di Vigilanza non ha ancora rilasciato le autorizzazioni necessarie per la disputa della gara traprevista per sabato 22 settembre alle ore 18.30 allo Stadio “Oreste Granillo”. Sarà cura del club dare tempestiva comunicazione una volta ricevute le indicazioni necessarie. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo, ailil: leCalcioWeb.