calcioweb.eu

: Incidente #Sneijder, paura per l'ex Inter: gli aggiornamenti sulle condizioni - CalcioWeb : Incidente #Sneijder, paura per l'ex Inter: gli aggiornamenti sulle condizioni - rosatoeu : Incidente nel deserto per Sneijder: tanta paura e qualche problema al collo. - CalcioNews24 : Incidente stradale per Sneijder: l’olandese al campo di allenamento col collare – FOTO -

(Di venerdì 21 settembre 2018)– Ore diper l’ex calciatore dell’Wesley, protagonista dello storico Triplete con la maglia nerazzurra, l’olandese adesso gioca in Qatar nelle file dell’Al Gharafa.nelle ultime ore è rimasto vittima di un bruttostradale per fortuna senza grosse conseguenze fisiche. Ecco il comunicato del club: “la nostra star Wesleyè stata coinvolta in unstradale. Fortunatamente ha avuto solo qualche piccolo problema al collo. Riportiamo anche che in occasione della nostra ultima partita contro Umm Salal ha sofferto di un infortunio alla coscia. Gli auguriamo il meglio per una pronta guarigione”. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB L'articoloper ...