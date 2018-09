Inchiesta stadio di Roma | conferme di soldi versati da Parnasi a fondazioni vicine a Lega

Stadio Roma - altri politici nel sistema Parnasi : l' Inchiesta si allarga : Gli atti già in mano ai pm basterebbero per arrivare subito al processo sull'affaire Tor di Valle. Ma la procura di Roma vuole continuare a indagare sul cosiddetto sistema Parnasi , perché stanno ...

Inchiesta stadio Roma - Parnasi va ai domiciliari : Luca Parnasi, il costruttore accusato di aver pagato tangenti per lo Stadio della Roma, va agli arresti domiciliari. Il via libera è del gip Maria Paola Tomaselli che ha accolto l'istanza presentata dai difensori dell'ex amministratore unico dell'Eurnova dopo l'interrogatorio reso venerdì scorso in procura.Parnasi, che era detenuto in carcere dal 13 giugno scorso, è accusato di essere la mente di un'associazione per delinquere finalizzata alla ...