In rampa di lancio il Trofeo Fattoria Sportiva Mastrangelo per giovanissimi

Flaminia Bolzan età - altezza - peso - fidanzato. Tutto sulla ‘criminologa’ in rampa di lancio : Un filone televisivo che funziona da tempo sul piccolo schermo italiano è senza dubbio quello ‘criminologo’. Talk-show, intere puntate pomeridiane dedicate ai casi più oscuri della cronaca nera italiana. Da Pomeriggio 5 a La Vita in Diretta, passando per Quarto Grado e non solo. Una caratteristica tutta ‘nostrana’ che ha dato spunto, nei mesi scorsi, al regista e attore Maccio Capotonda di realizzare un film satirico ...

Lo Studio Enterprise fa 13 : ecco il nuovo anno accademico. Tante novità in rampa di lancio : Oltre ai maestri ospiti che renderanno visita alla scuola durante l'anno, gli allievi dei corsi avanzati avranno tra i docenti in pianta stabile anche Massimo Lopez , un grande personaggio del mondo ...

'Un sogno che si avvera'. Adriana Volpe in rampa di lancio : a 45 anni - cosa si prende in Rai : 'Un sogno che si avvera'. Così Adriana Volpe definisce Profumo d' estate , il format originale in tre puntate che la vede debuttare come autrice, e sperimentare dunque 'l' emozione della scrittura' ...

Calcio - Serie A 2018-2019 : i giovani italiani in rampa di lancio. Il taccuino di Roberto Mancini : Inutile negarlo: è una settimana molto complicata. Il disastro di Genova, le vittime e le polemiche che ne sono susseguite stanno rendendo il clima molto teso. Sampdoria e Genoa, da par loro, hanno proposto alla Lega Serie A di non disputare i propri incontri della prima giornata di campionato contro la Fiorentina e il Milan e la risposta è stata affermativa. In un contesto a dir poco surreale, lo spettacolo dovrebbe comunque avere inizio con le ...

tennis - Gian Marco Moroni sulla scia di Matteo Berrettini. Un nuovo giovane in rampa di lancio per l’Italia. : A soli 14 anni la scuola di Riccardo Piatti ed un contratto addirittura con la Nike. Gian Marco Moroni ha avuto un’infanzia tennistica davvero intensa e probabilmente tutta questa “attenzione” lo ha portato a cresce anche troppo in fretta. Romano, cresciuto al Parioli sotto l’occhio vigile di Roberto Meneschincheri e Vittorio Magnelli, Gian Marco ha deciso di lasciare la Capitale per andare in Liguria, ma anche a causa di ...

Nuoto - Europei 2018 : Ilaria Cusinato in rampa di lancio! Italia all’assalto dei 400 misti dieci anni dopo Alessia Filippi : Sono trascorsi dieci anni dall’ultimo titolo azzurro nei 400 misti donne con la vittoria a Debrecen di Alessia Filippi alla vigilia delle Olimpiadi di Pechino. Era il periodo dei costumi gommati, del finto dualismo Pellegrini-Filippi, l’immediata vigilia dell’appuntamento cinese e poi dei Mondiali di Roma che Alessia Filippi avrebbe vissuto da assoluta protagonista (ma nel mezzofondo) a casa sua. Due lustri più tardi ci prova ...

Nuoto - Europei 2018 : i convocati dell’Italia. Certezze da medaglia - possibili rivelazioni e giovani in rampa di lancio : Dal 3 al 9 agosto la piscina di Glasgow sarà teatro di sfide importanti tra i nuotatori che si contenderanno il titolo europeo. L’ItalNuoto si presenta ai nastri di partenza con qualche defezione (assenze di Gabriele Detti e Nicolò Martinenghi) ma può comunque ambire ad un ruolo di primo piano con i personaggi noti e qualche volto nuovo. Andiamo a scoprire su chi si potrà puntare e chi invece potrebbe stupire. Certezze DA medaglia ...

Audi Q3 - la seconda generazione è in rampa di lancio – FOTO : A poche settimane dal debutto della Q8, il top fra gli sport utility dei quattro anelli, Audi toglie i veli alla seconda generazione della Q3. L’auto sfrutta la piattaforma costruttiva Mqb, condivisa con altri modelli del gruppo Volkswagen: è lunga 4,48 metri (+97 mm), con un passo di 2,68 metri (+78 mm). Grazie al divanetto posteriore scorrevole, il volume del bagagliaio oscilla fra 530 e 675 litri, arrivando a 1.525 litri abbattendo ...

I Soliti Ignoti – il ritorno - quando inizia : Amadeus è sulla rampa di lancio : Dopo il successo di Ora o mai più, Amadeus è già sulla rampa di lancio per il prossimo impegno televisivo su Rai 1. I Soliti Ignoti – Il ritorno. quando inizia? Ebbene lo show condotto dall’amatissimo conduttore inizierà a metà settembre e terrà compagnia a tutti i telespettatori dell’ammiraglia Rai. Come si poteva evincere, infatti, già dalla presentazione dei palinsesti Rai, Amadeus è stato confermato al timone dei programmi ...