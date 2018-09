: Se gli sbarchi calano dell’80% e l’Italia risparmia 2 miliardi l’anno è tutto merito di #Minniti; se però è… - Giorgiolaporta : Se gli sbarchi calano dell’80% e l’Italia risparmia 2 miliardi l’anno è tutto merito di #Minniti; se però è… - borghi_claudio : Gennaio-Agosto 2018 - ilfoglio_it : L'#Ocse rivede al ribasso le stime del pil per il 2018. Aumentano le domande di disoccupazione. Ecco l'Italia del c… -

L'è tra i pochi Paesi al mondo che stanno riducendo leper malattie non trasmissibili, come. Lo afferma uno studio dell'Imperial College di Londra e dell'Oms. Siamo nel gruppo dei migliori,con Francia,Corea del Sud e Australia.Le malattie non trasmissibili uccidono ogni anno 41 milioni di persone al mondo e 17 milioni di queste prima dei 70 anni. L'obiettivo dell'Onu per ogni Paese è di ridurre di un terzo, entro il 2030, leper, malattie cardiovascolari, diabete, problemi respiratori.(Di venerdì 21 settembre 2018)