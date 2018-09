In Italia meno morti per cancro - infarto : 18.16 L'Italia è tra i pochi Paesi al mondo che stanno riducendo le morti per malattie non trasmissibili, come cancro e infarto. Lo afferma uno studio dell'Imperial College di Londra e dell'Oms. Siamo nel gruppo dei migliori,con Francia,Corea del Sud e Australia.Le malattie non trasmissibili uccidono ogni anno 41 milioni di persone al mondo e 17 milioni di queste prima dei 70 anni. L'obiettivo dell'Onu per ogni Paese è di ridurre di un terzo, ...

Farnesina : Menoona Safdar è arrivata in Italia : 21.50 - Menoona Safdar, come anticipato stamattina, è atterrata all'aeroporto di Malpensa con un volo proveniente da Doha.Giovedì 20 settembre 2018 - Menoona Safdar, la ragazza che era stata trattenuta in Pakistan contro la sua volontà dai famigliari, sta rientrando in Italia. La notizia è stata data dal Ministero degli Esteri guidato da Enzo Moavero Milanesi. La Farnesina in una nota spiega:"Il positivo esito, che ha posto fine a una grave

Meno pil più disoccupazione. Ecco l'Italia del cambiamento - in peggio : Il cambiamento c'è e si vede. In peggio. Prima le stime dell'Ocse, poi le richieste di disoccupazione. In una sola giornata il governo incassa altre due bocciature. Prima c'erano stati gli ordinativi industriali, le esportazioni, la produzione industriale, i consumi. Tutti rigorosamente in calo. L

Giochi : Malagò - in Italia nemmeno si parte : "Negli ultimi 50 anni - ha aggiunto - tutto il mondo sportivo che conta ha avuto una parte in causa nelle vicende olimpiche o perché ha ottenuto l'assegnazione dei Giochi o perché si è candidato. Noi ...

Menoona - portata in Pakistan con l’inganno - sta tornando in Italia : Menoona Safda sta ritornano a Monza, dove potrà riprendere la scuola superiore. Lo conferma la Farnesina: la 23enne, trattenuta contro la propria volontà in Pakistan, si è imbarcata su un volo diretto in Italia. Voleva continuare a studiare: frequentava il quarto anno del liceo, mancava un anno all’esame di maturità. Invece i genitori e la sorella avevano scelto un destino diverso per lei: nel 2015 le avevano impedito di continuare la scuola, e ...

Nucleare - la politica perde tempo e il deposito scarti non c’è : stoccaggi temporanei e meno sicuri. E l’Italia rischia multa Ue : Smantellamento di un alternatore alla centrale di Garigliano Scomparso dalle priorità politiche della Lega, il tema del federalismo rischia di ricomparire in un settore insospettabile, quello dei rifiuti nucleari. Mentre infatti la politica continua a temporeggiare sull’avvio dell’iter verso la costruzione di un unico deposito nazionale che accolga gli scarti del passato atomico italiano finito con il referendum del 1987 e le scorie radioattive ...

