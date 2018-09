In arrivo il nuovo singolo dei Maneskin prima del nuovo album e del tour | svelati titolo

Ponte Morandi - nuovo decreto in arrivo. Ma dov'è finita la bozza presentata da Conte e votata dai ministri? : Il premier Giuseppe Conte ha finalmente detto la sua. Il 13 agosto, infatti, il Presidente del Consiglio dei ministri ha fatto pressione sul governo, imponendo la stesura di un decreto , che ...

In arrivo un nuovo video di Vasco Rossi con Pepsy Romanoff per il singolo in uscita a novembre : Non ci sarà solo il nuovo singolo in rotazione radiofonica, ma anche un nuovo video di Vasco Rossi per la regia di Pepsy Romanoff ad accompagnare il brano in rete e sulle emittenti tv musicali. Il rocker aveva annunciato la sorpresa autunnale, un inedito da rilasciare a novembre, durante l'incontro col fan club realizzato a inizio settembre a Castellaneta Marina, nella stessa occasione in cui ha annunciato che farà almeno 4 concerti a San ...

In arrivo il nuovo singolo di Ermal Meta dopo Io mi innamoro ancora : quale sarà la scelta? : Il nuovo singolo di Ermal Meta sta per arrivare. Secondo quanto riportato dall'artista di Fier durante la finale del Wind Summer Festival a Milano, Non abbiamo armi sarebbe pronto a dire ancora qualcosa di sé attraverso un brano da estrarre e portare in radio a partire dalle prossime settimane. ancora da scoprire il titolo della scelta fatta, ma potremmo già presupporre in Non abbiamo armi, title track del disco che ha rilasciato in ...

Fedez - nuovo album in arrivo per il marito di Chiara Ferragni : Dopo il matrimonio da favola, la coppia d'oro dei social, torna alla vita di tutti i giorni. Fedez è lavoro su un nuovo album mentre Chiara Ferragni è volata a New York per la Fashion Week. Ed è ...

"Libertè" - nuovo album di Loredana in arrivo : Dopo il successo estivo di "Non ti dico no", Loredana Bertè torna con un nuovo progetto discografico.Su tutte le radio, ad ogni ora del giorno, ma anche della notte, passava il brano della cantante, che duettava coi Boomdabash, colonna sonora dell'estate appena passata. Per settimane è rimasto ai vertici delle classifiche , conquistando alcuni premi, come tormentone estivo e la dicitura di disco d'oro prima e di platino poi. Ora, dopo 13 anni ...

«Dieci» anni di carriera per Valerio Scanu : in arrivo il nuovo album - : É un'attitudine da cui scaturisce la nostra visione del mondo, il modo con cui ci rapportiamo con noi stessi e con tutto ciò che ci circonda. «In questo album ho voluto affidarmi completamente a ...

Da Expert sono in arrivo i “Sottoprezzi” : ecco il nuovo volantino valido fino al 3 ottobre : Expert presenta il nuovo volantino "Sottoprezzi", valido fino al 3 ottobre 2018. Siete curiosi di scoprire quali saranno gli smartphone in offerta? L'articolo Da Expert sono in arrivo i “Sottoprezzi”: ecco il nuovo volantino valido fino al 3 ottobre proviene da TuttoAndroid.

Bankitalia - in arrivo l'ok a Panetta nuovo vicedirettore generale : Fabio Panetta si avvia verso un nuovo mandato come vice direttore generale di Bankitalia, in rappresentanza della quale siede nel Consiglio di Vigilanza della Bce , Ssm, : il suo mandato scadrà l'8 ...

In arrivo il nuovo album di Nesli - rimandato l’intero tour : nuove date e biglietti in prevendita : Il nuovo album di Nesli è Vengo in pace, in uscita il 22 marzo 2019. L'annuncio è arrivato a qualche giorno dai primi spostamenti delle date del tour che stavano iniziando a mettere in allarme i fan. Vengo in pace arriva a oltre due anni dalla pubblicazione di Kill Karma e conterrà 13 inediti oltre a 4 skit. L'artista ha anche partecipato all'edizione 2017 del Festival di Sanremo in duetto con Alice Paba in Do retta a te, con la quale non ha ...

Surface Dial 2 in arrivo a breve con il nuovo Surface Studio? : Abbiamo visto come Microsoft abbia fissato per il 2 ottobre 2018 un evento dedicato alla famiglia Surface e sembrerebbe che, oltre al Surface Laptop 2, ci saranno altre interessanti novità. Alcuni giorni fa, la FCC americana ha infatti rilasciato la certificazione per un nuovo dispositivo prodotto dagli ingegneri di Redmond e compatibile con la tecnologia Bluetooth. La descrizione dell’ente statunitense non fornisce altre informazioni ma, ...

Nesli : nuovo tour e album in arrivo nel 2019 : Ecco tutto quello che c'è da sapere The post Nesli: nuovo tour e album in arrivo nel 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Il nuovo singolo di Vasco Rossi in arrivo a novembre - il rocker in studio di registrazione con Valli e Venieri (foto) : Il nuovo singolo di Vasco Rossi arriverà in radio a novembre, probabilmente ad anticipare l'uscita di un cofanetto col dvd dell'ultimo tour negli stadi, il Vasco NonStopLive 2018. Dopo aver incontrato 70 fortunati iscritti al fanclub in quel di Castellaneta Marina, il suo buen retiro estivo, per parlare di scaletta, concerti e novità in arrivo, il rocker ha voluto mostrare al pubblico anche il ritorno in studio di registrazione. Al tour ...

Uomini e Donne/ Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi di nuovo rivali? Sorprese in arrivo (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi saranno di nuovo rivali? Finalmente conclusa l'attesa del pubblico....(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 07:05:00 GMT)

Meteo - temporali in arrivo : ma dal weekend sarà di nuovo estate : L'ondata di caldo che ha investito l'Italia negli ultimi giorni si prenderà una piccola pausa. Tra giovedì e venerdì, infatti, una debole perturbazione atlantica causerà un aumento deciso della ...