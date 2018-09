Immigrazione e sicurezza confluiscono in unico testo | ma la sostanza non cambia

huffingtonpost

: Buongiorno Amici, direzione ufficio per riunioni su sicurezza, immigrazione, tasse, pensioni giovani e lavoro. Poi… - matteosalvinimi : Buongiorno Amici, direzione ufficio per riunioni su sicurezza, immigrazione, tasse, pensioni giovani e lavoro. Poi… - LegaSalvini : #Salvini: Buongiorno Amici, direzione ufficio per riunioni su sicurezza, immigrazione, tasse, pensioni giovani e la… - LegaSalvini : Pronti i decreti per sicurezza e immigrazione. Matteo #Salvini accelera sulla stretta sui controlli dei flussi migr… -

(Di venerdì 21 settembre 2018) Un baratto, proprio così. Lungo la scrivania circolare di Palazzo Chigi, i ministri leghisti e quelli grillini, in tre ore di vertice, mettono in pratica il grande scambio che serve a salvare i due partiti e a tenere in piedi il governo sempre più slabbrato. È la linea anti crisi che si sono dati Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e tutti gli altri intorno al tavolo, consapevoli che la situazione si sta ingarbugliando sempre di più. I due leader, quello grillino dalla Cina, hanno benedetto con i loro sguardi e perfezionato con le loro parole il sì M5s al decreto immigrati, dopo averlo osteggiato fino a qualche ora prima e nonostante i dubbi di costituzionalità sollevati dal Colle, e l'apertura del Carroccio al reddito di cittadinanza.La parola d'ordine, varcato il portone del palazzo del governo questa mattina, è stata quella di non ...