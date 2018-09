Ilary Blasi contro i Ferragnez : “il loro mondo è digitale” : In una lunga intervista al settimanale Chi l'ex conduttrice de Le Iene ha parlato della sua vita privata, del suo amore per Francesco Totti e della sua carriera televisiva. Ma si è anche lasciata sfuggire qualche commento sulla coppia social del momento: la fashion influencer Chiara Ferragni e il cantante Fedez. "Le loro nozze come le nostre su Sky? loro vivono anche di questo: il loro mondo è digitale, virtuale. Io e Francesco invece non siamo ...

Riparte il Grande Fratello Vip - Ilary Blasi è un incanto [FOTO] : 1/10 Rasero/Guberti/ LaPresse ...

Ilary Blasi : "Il mio contributo autoriale al GFVip? No - ero impegnata con spritz e aperitivi" : A margine della conferenza stampa di presentazione della terza edizione del Grande Fratello Vip, Blogo ha rivolto alcune domande a Ilary Blasi (che si è concessa singolarmente soltanto a pochi giornalisti). Grande Fratello Vip 2018, conferenza stampa La presentazione della terza edizione della versione vip del reality show di Canale 5. Abbiamo chiesto alla conduttrice (che sul caso ...

Grande Fratello Vip - lunedì 24 settembre - con Ilary Blasi e Alfonso Signorini : “Per Lory Del Santo la porta è aperta” : Prende il via lunedì 24 settembre, in prima serata su Canale 5, la terza edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi e Alfonso L'articolo Grande Fratello Vip, lunedì 24 settembre, con Ilary Blasi e Alfonso Signorini: “Per Lory Del Santo la porta è aperta” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip : photocall della nuova edizione con Ilary Blasi e Alfonso Signorini [GALLERY] : Il Grande Fratello Vip 3 in onda su Canale 5 dal 24 settembre si presenta alla stampa Il Grande Fratello Vip 3, in onda dal 24 settembre con alla conduzione Ilary Blasi, si presenta alla stampa. photocall per la nuova edizione, con protagonisti la moglie di Francesco Totti ed Alfonso Signorini negli Studi Mediaset di Cinecittà. Scorri la gallery per vedere più foto. Fai clic qui per vedere lo slideshow.L'articolo Grande Fratello Vip: ...

Grande Fratello Vip 2018 - Ilary Blasi a Blogo : "Il mio contributo autoriale al programma? No - ero impegnata con spritz e aperitivi" (VIDEO) : A margine della conferenza stampa di presentazione della terza edizione del Grande Fratello Vip, Blogo ha rivolto alcune domande a Ilary Blasi (che si è concessa singolarmente soltanto a pochi giornalisti). Abbiamo chiesto alla conduttrice (che sul caso Lory Del Santo ha detto di avere "nessuna opinione"), se dopo tre anni consecutivi di conduzione abbia dato al reality prodotto da Endemol un contributo anche di tipo autoriale, per esempio ...

Ilary Blasi gela i Ferragnez : “Io e Totti non siamo come loro” : Ilary Blasi rompe il silenzio riguardo i Ferragnez, dopo la decisione di disertare le nozze a Noto. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la moglie di Totti, ha preso le distanze dalla coppia formata da Chiara Ferragni e Fedez. “Le loro nozze come le nostre su Sky? Loro vivono anche di questo, il loro mondo è digitale, virtuale – ha spiegato la conduttrice -. Io e Francesco invece non siamo social, non ce ne ...

Ilary Blasi e Totti : «Francesco in pensione? Lavora più di prima. Ma non siamo come Fedez e Chiara Ferragni» : Ilary Blasi e Francesco Totti sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e dello sport. I nuovi assetti Lavorativi non hanno incrinato il loro amore che continua a far sognare...

Ilary Blasi sui Ferragnez : "Chiara e Fedez sono social - io e Francesco (Totti) reali" : In attesa di tornare alla conduzione del Grande Fratello Vip, Ilary Blasi, intervistata dal settimanale Chi, parla del matrimonio più atteso dell'anno: quello dei Ferragnez. Chiara Ferragni e Fedez avevano invitato lei e Francesco Totti alle nozze a Noto, ma la coppia ha declinato l'invito non presentandosi in terra sicula. Le Iene: Ilary Blasi e Teo Mammucari abbandonano? prosegui la ...

Ilary Blasi - LASCIA LE IENE/ Frecciatina ai Ferragnez? "Loro sono social - io e Totti siamo reali" : ILARY BLASI ha commentato al settimanale Chi la difficile scelta che ha dovuto prendere LASCIAndo la conduzione de Le IENE per dedicarsi esclusivamente al Grande Fratello Vip(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 16:50:00 GMT)

Ilary Blasi : "Io e Totti non siamo come i Ferragnez. Loro sono social - noi siamo reali" : L'addio di Ilary Blasi alla conduzione de Le Iene è ormai ufficiale, al suo posto subentrerà Alessia Marcuzzi che, già in passato, aveva ricoperto il ruolo di conduttrice all'interno della trasmissione. In occasione di questa scelta di carriera, Ilary ha deciso di confessarsi al settimanale Chi, parlando di lavoro ma anche di amore e famiglia.La mia decisione di lasciare Le Iene è stata una scelta doLorosa. Quella ...

Ilary Blasi e Totti : «Francesco in pensione? Lavora più di prima. Ma non siamo come Fedez e Chiara Ferragni» : Ilary Blasi e Francesco Totti sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e dello sport. I nuovi assetti Lavorativi non hanno incrinato il loro amore che continua a far sognare...

Ilary Blasi : “L’addio alle Iene una scelta dolorosa” : Ilary Blasi rompe per la prima volta il silenzio e racconta il suo addio a Le Iene, programma che ha condotto per oltre dieci anni. Abbandonare la trasmissione non è stato affatto semplice, come ha confermato lei stessa in un’intervista rilasciata al settimanale Chi. La Blasi, che presto condurrà il Grande Fratello Vip 3, non ha svelato i motivi che l’hanno spinta ad abbandonare il programma, ma ha affermato di aver provato una ...

Roma - Ilary Blasi : 'Io e Totti siamo diversi dai Ferragnez' : ... non più calciatore, e delle differenze tra il loro matrimonio e quello di Fedez con Chiara Ferragni : 'Le loro nozze come le nostre su Sky? Loro vivono anche di questo, il loro mondo è digitale, ...