Il tesoriere del Pd è indagato per presunti finanziamenti illeciti ricevuti da Parnasi

(Di venerdì 21 settembre 2018) Ildel Pd Francesco Bonifazi èdalla procura di Roma nell'ambito dell'inchiesta sui pagamenti alla politica dell'imprenditore Luca, arrestato a giugno per la vicenda dello stadio della Roma. Finanziamento illecito ai partiti, l'ipotesi di reato, secondo quanto riportano diversi quotidiani. E si riferirebbe in particolare a 150mila euro versati danelle casse della fondazione "Eyu", presieduta da Bonifazi e che sarebbero stati in realtà destinati al partito, ma non iscritti correttamente nei bilanci.Da circa due mesi l'imprenditore, che èper associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, ha cominciato a collaborare con i magistrati e in queste settimane ha più volte fatto riferimento al suo metodo per finanziare i partiti tramite le fondazioni. Tra queste, Eyu e anche "Più voci", amministrata dal ...