Il terremoto più forte della storia potrebbe verificarsi in California

Scienziati : in California potrebbe verificarsi il terremoto più forte della storia - : Geologi e sismologi ritengono che la portata del disastro non possa essere prevista, e gran parte della costa occidentale del paese potrebbe essere colpita da una serie di terremoti. Gli Scienziati ...

Le notizie più importanti di oggi : terremoto in Serie B - C e D : Le notizie più importanti di oggi – Sono ore caldissime per quanto riguarda il campionato di Serie B, il torneo è entrato già nella fase importante ma tutto potrebbe cambiare già nelle prossime ore. A tenere banco è infatti il cambio del format, la situazione si è trascinata già per le lunghe ma l’epilogo è ormai vicino, la sentenza definitiva è prevista per la giornata di lunedì. Cinque le squadre in attesa di conoscere il destino ...

Le notizie più importanti di oggi – Inzaghi a rischio - il caos in Serie B ed il terremoto al Milan : Sono ore calde in casa Bologna, in particolar a tenere banco è la situazione legata all’allenatore Filippo Inzaghi. Inizio di stagione veramente deludente in casa rossoblu ma posizione di classifica che non sorprende, la campagna acquisti portata avanti dalla dirigenza non convince, in particolar il reparto avanzato non sembra all’altezza della categoria. Un solo punto conquistato, penultimo posto in classifica (solo per la penalizzazione ...

Le notizie più importanti di oggi : terremoto nel calcio italiano e sentenza a sorpresa in Serie B : Le notizie più importanti di oggi – La maxi inchiesta della Procura di Catanzaro “Dirty Soccer” è ad un punto di svolta fondamentale: nel filone sono stati coinvolti vari pezzi del mondo del calcio ed ha suscitato enorme scalpore. La Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per 12 persone, rischiano il processo: Armando Ortoli, ex direttore sportivo del Catanzaro, Domenico Giampà, ex calciatore di Messina e Catanzaro, Fabrizio Maglia, ...

Le notizie più importanti di oggi : la mossa dell’Inter - l’incidente mortale ed il terremoto in Serie B : Le notizie più importanti di oggi – L’Inter punta ad un regista di centrocampo e Ausilio è in movimento per arrivare all’obiettivo. Il direttore sportivo dei nerazzurri continua a monitorare il mercato e va a caccia di un calciatore dalle caratteristiche simili al croato del Real Madrid. L’Inter tenterebbe sin da gennaio, vista la volontà del giocatore, un nuovo assalto a Modric, così da completare il centrocampo, Real ...

terremoto Emilia : rinasce la Torre Castellina di San Felice sul Panaro - “uno dei simboli più colpiti” : rinasce a San Felice sul Panaro (Mo) la Torre Castellina, edificio tra i più antichi del comune, dopo la Rocca Estense. Nel maggio 2012, la prima scossa, il 20, aveva fatto crollare la casa annessa, la successiva del 29 era stata invece fatale per la Torre colombaia alta 12 metri. Questa mattina l’inaugurazione della struttura completamente restaurata, alla presenza del presidente della Regione e Commissario delegato per la ...

terremoto Molise : la Giunta chiede lo stato di emergenza - 4 milioni per gli interventi più urgenti : La Regione Molise ieri ha ufficialmente chiesto il riconoscimento dello stato di emergenza al governo nazionale in riferimento allo sciame sismico che dal 14 agosto interessa in particolare la zona fra Montecilfone, Palata e Larino. Il primo fabbisogno quantificato è di 4 milioni, per gli interventi più urgenti. L'articolo Terremoto Molise: la Giunta chiede lo stato di emergenza, 4 milioni per gli interventi più urgenti sembra essere il primo su ...

terremoto - due anni fa il sisma che sconvolse il Centro Italia : “Il paese non c’è più. Sotto le macerie ci sono decine di persone” : “Il paese non c’è più. Sotto le macerie ci sono decine di persone“, furono le prime parole del sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, due anni fa, il 24 agosto 2016, pochi minuti dopo il boato e la scossa delle 03:36, mentre intorno a lui c’erano macerie. Dal primo terribile Terremoto che ha distrutto Amatrice, Accumoli, Arquata, altri Paesi vicini, e ha provocato la morte di 299 persone, continua incessante il lavoro di ...

terremoto - alle 3.36 del 24 agosto un boato : "Amatrice non c'è più" : Un sisma infinito: ad oggi 93mila scosse dopo il primo Terremoto di magnitudo 6.0 che cancellò Amatrice, Accumoli, Arquata e...

terremoto - la paura di scosse più forti. Il presidente di Ingv Doglioni : "E' statistica - non previsione" : Il chiarimento dopo le parole pronunciate in Molise dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli, sulla possibilità di ulteriori fenomeni, anche di maggiore intensità CAMPOBASSO. Terremoto del ...

terremoto - CONTE CHIAMA TOMA : “VICINI AL MOLISE”/ Ultime notizie : Borrelli - “possibili scosse più forti” : TERREMOTO Molise, allarme Protezione civile: “Possibili scosse ancora più forti. Serve massima attenzione”. Le Ultime notizie sul monito: Regione chiederà stato di emergenza(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 19:04:00 GMT)

terremoto - l'allarme di Borrelli : «In Molise possibili scosse molto più forti» : Il Capo della Protezione civile nazionale, Angelo Borrelli, oggi al Coc di Montecilfone (Campobasso) per un incontro con il sindaco, Franco Pallotta, i tecnici e le istituzioni locali, lancia un...

terremoto in Molise - Borrelli : "Possibili scosse più forti" : Il capo della Protezione civile fa il punto con tecnici e istituzioni a Montecilfone, epicentro degli ultimi eventi: "Regoliamoci di conseguenza"

terremoto Molise : "Possibili scosse ancora più forti"/ Allarme Protezione civile : "Serve massima attenzione" : Terremoto Molise, Allarme Protezione civile: "Possibili scosse ancora più forti. Serve massima attenzione". Le ultime notizie.